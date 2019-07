Viktor Orban: În ultimii cinci ani, în UE s-au făcut greşeli fatale; trebuie să ne opunem acestui liberalism internaţionalist

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, că în ultimii cinci ani în Uniunea Europeană s-au comis greşeli "fatale", menţionând fenomenul migraţionist, şi a susţinut că trebuie "să ne opunem liberalismului internaţionalist".



"În ultimii cinci ani, în UE s-au comis nişte greşeli fatale, dintre care două sunt de-a dreptul îngrijorătoare: în primul rând migraţia şi în al doilea rând ce s-a întâmplat în domeniul economiei. Eroarea migraţionistă poate fi corectată, migraţia trebuie să iasă din acest domeniu şi trebuie ca Consiliul Miniştrilor de Interne să se înfiinţeze şi să se ocupe de această problemă în continuare. Deci, toate cele legate de migraţie să revină la Consiliul Miniştrilor de Interne", a afirmat Orban, potrivit traducerii oficiale.



El s-a arătat îngrijorat şi de tendinţele economiei europene, apreciind că trebuie ales spiritul "competitivităţii" în locul reinstaurării unei "noi economii socialiste".



"Cât priveşte economia, deciziile legate de aspectul economic al UE trebuie iarăşi schimbate, pentru că ceea ce facem noi este să ne autodistrugem. Europa este mult mai mare şi mult mai puternică decât este în stare să dovedească, să arate. În locul construirii unui socialism european, trebuie să ne reîntoarcem, pentru că în fiecare stat se vrea reinstaurarea unei economii socialiste, trebuie să renunţăm şi să alegem calea şi spiritul competitivităţii în economie. Economiile de succes, şi să nu vorbesc despre Ungaria, cum este în Polonia, Cehia, acestea nu trebuie atacate, trebuie mai degrabă sprijinite. Trebuie să renunţăm la acest nou socialism, avem nevoie de locuri de muncă şi de facilităţi fiscale. Regulile birocratice trebuie demontate şi trebuie politici care să creeze locuri de muncă. (...) Este posibil acest lucru, putem corecta erorile? Eu spun că indubitabil da. (...) Conform statisticilor, ne aşteaptă vremuri grele. (...) Eu cred că vor fi chiar foarte grele. În Europa Occidentală creşterea economică se mai poticneşte, în Germania are loc pregătirea unei coaliţii CDU - Verzi, deci trebuie să ne pregătim că la partenerii noştri cei mai importanţi, în ţările Europei Occidentale, economia nu se va dezvolta aşa cum dorim noi", a mai spus şeful Executivului de la Budapesta.



Printre altele, premierul Ungariei a menţionat că generaţia sa a primit o şansă istorică, de a consolida naţiunea maghiară, iar, în opinia sa, iliberalismul pe care îl promovează se mulează cel mai bine pe principiile fondatorilor Uniunii Europene, care au pus bazele democraţiei moderne.



Potrivit lui Viktor Orban, Comisia Europeană, "care a atacat" în repetate rânduri Ungaria pentru politica sa naţională, ar trebui să se reîntoarcă la rolul instituit de Constituţia UE şi să înceteze "activismul politic".



"Primul atac l-am îndepărtat deja, primul atac ar fi fost ca în vârful instituţiilor UE să fie aleşi conducători care sunt inadecvaţi. Am reuşit să împiedicăm acest lucru, candidaţii lui George Soros au fost opriţi pe toate planurile, am împiedicat punerea gherilelor ideologice în vârful instituţiilor europene şi în vârful Comisiei, am reuşit să alegem o doamnă, o mamă a şapte copii. Această bătălie bineînţeles că nu s-a terminat încă, se va finaliza în octombrie, atunci când vom vedea întregul peisaj. Dar, două lucruri pot să vă spun de acum: Comisia care a lansat atâtea atacuri împotriva Ungariei, ba, mai mult, Comisia care tocmai pleacă, ne-a atacat încă o dată, pentru ultima oară. Deci, această Comisie va trebui să se reîntoarcă la rolul său instituit prin Constituţia UE şi trebuie să înceteze cu acest activism politic. Nu este un organ, un corp politic, nu are nicio sarcină în ceea ce priveşte lansarea atacurilor politice, cum s-a întâmplat în perioada Cabinetului Junker. Astfel de atacuri au contravenit întotdeauna statutului de bază şi principiilor ideologiei de bază ale UE", a susţinut Viktor Orban.



Premierul Ungariei a adăugat că "misiunea pentru următorii 15 ani este să ne opunem liberalismului internaţionalist".



"Înţelesul politicii iliberale este libertatea creştină, libertatea creştină care este valoarea principală şi această valoare trebuie să fie protejată. Politica iliberală depune eforturi pentru a garanta existenţa acestei libertăţi creştine. Dar, oare, chiar trebuie apărată? Există două atacuri care se lansează asupra libertăţii creştine, unul care vine din interior, să negăm tot, şi din afară, un alt atac, care este întruchipat de valul de migraţie, care val e aici şi vrea să desfiinţeze Europa şi tot ceea în ce credem noi. (...) Eu cred că misiunea pentru următorii 15 ani şi misiunea pentru generaţiile care vor veni este să ne opunem acestui liberalism internaţionalist, pentru că niciodată nu vom fi în stare să întărim ţările noastre, să validăm interesele noastre naţionale dacă nu vom face faţă acestei presiuni venite din partea liberalismului internaţionalist şi dacă nu ne vom opune acestei presiuni", a spus Viktor Orban, conform traducerii oficiale.



În cadrul prelegerii susţinute la lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, acesta a făcut o radiografie a evoluţiei situaţiei economice şi politice a Ungariei din ultimii 30 de ani şi a punctat faptul că "Ungaria se află astăzi pe o traiectorie plină de speranţe, şi-a rezolvat datoriile, salariile cresc, IMM-urile se consolidează, familiile cresc în număr, naţiunea se dezvoltă în continuare", apreciind că păstrarea acestei traiectorii bune a Ungariei este ameninţată nu dinăuntru, ci din afară.



Prim-ministrul Ungariei a participat la lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, fiind un invitat aproape permanent la această manifestare, ajunsă la a 30-a ediţie.

