Viorel Cataramă, expulzat din PNL

DIANA OROS

Pe liberalul Viorel Cataramă l-a ajuns din urmă factura pentru declaraţiile neconforme cu linia partidului. Astfel, Biroul Executiv al PNL a hotărât excluderea din partid a lui Viorel Cataramă, prim-vicepreşedinte PNL Sector 2. Decizia ar fi fost luată cu 18 voturi favorabile şi şase împotrivă. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că în cazul excluderii din partid a prim-vicepreşedintelui filialei sector 2 Viorel Cataramă s-a aplicat Statutul. “S-a votat. (...) Avem un Statut, am aplicat Statutul. Cine are de exprimat puncte de vedere are cadrul partidului la dispoziţie, eu am permis, ba chiar am încurajat exprimarea de puncte de vedere în interiorul partidului. Pentru cine vorbeşte în afara partidului, cine nu respectă deciziile partidului, cine se duce şi transmite informaţii negative despre PNL în mass-media voi aplica prevederile statutare”, a declarat Ludovic Orban. Totuşi, decizia de excludere a lui Cataramă din PNL a fost luată în Biroul Executiv al PNL, la propunerea lui Ludovic Orban, care ar fi invocat atacurile acestuia la adresa partidului. Liderul PNL, a spus că va fi luată aceeaşi decizie în cazul tututor membrilor partidului care “se duc şi transmit informaţii negative despre PNL”. În 6 mai, Viorel Cataramă anunţa, la conferinţa filialei Bucureşti, că ar vrea să fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primăria generală. Viorel Cataramă susţinea că sunt colegi care îi sugerează să facă o alianţă cu Dacian Cioloş, pe care îl califica drept “un impostor care a supt seva din PNL” . Viorel Cataramă l-a criticat pe Ludovic Orban în repetate rânduri pe motiv că acesta nu a mers cu o propunere de premier la consultările din iarnă şi nu s-a consultat cu partidul atunci când a luat decizii de importanţă majoră. Biroul Executiv a decis şi sancţionarea cu avertisment a preşedintelui PNL Maramureş, Ionel Bogdan.