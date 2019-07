Viorica Dăncilă a anunţat ÎN DIRECT la TV că își dă DEMISIA, dacă nu intră în turul 2 al alegerilor prezidenţiale!

Premierul Viorica Dăncilă, liderul social-democraţilor, a reiterat că va demisiona de la şefia PSD dacă nu va reuşi să acceadă în turul 2 al alegerilor prezidenţiale, dar a punctat că obiectivul social-democraţilor este să câştige scrutinul prezidenţial "tur cu tur".



Întrebată miercuri seară la Digi 24 dacă declaraţia sa potrivit căreia îşi va da demisia de la şefia PSD dacă nu va reuşi să intre în turul 2 al alegerilor prezidenţiale rămâne valabilă, Dăncilă a răspuns: "Categoric. Am spus acest lucru, pentru că este normal să ne asumăm fiecare rezultatele. Aşa cum în teritoriu, fiecare judeţ, fiecare comunitate din judeţul respectiv îşi asumă un anumit target, Bucureştiul, sectoarele din Bucureşti trebuie să-şi asume un anumit scor, şi eu va trebui să-mi asum anumite lucruri. Bineînţeles că este o demisie de onoare pe care trebuie să o aibă în vedere toţi cei care nu vor atinge acel scor. Eu cred că trebuie să fim foarte corecţi şi am mare încredere în colegele şi în colegii mei preşedinţi de organizaţii, ştiu că vor lupta pentru scorul pe care şi-l asumă, ştiu că vor fi foarte implicaţi, iar acest scor, nu dau eu o cifră, se stabileşte de comun acord în funcţie de potenţialul pe care-l are organizaţia judeţeană".



Liderul social-democraţilor a subliniat că obiectivul PSD este să câştige alegerile prezidenţiale, întrebată fiind dacă obiectivul partidului este accederea în turul 2 al prezidenţialelor.



"Obiectivul este să câştigăm alegerile prezidenţiale. Domnul preşedinte Iohannis spunea 'pas cu pas', noi spunem tur cu tur şi atunci spunem şi să intrăm în turul 2 şi să câştigăm alegerile prezidenţiale. Am spus că trebuie să intrăm întâi în turul 2 şi pe urmă să mergem spre câştigarea alegerilor, pentru că strategia de campanie bineînţeles că va fi una diferită, dar noi cred că avem toate şansele, suntem un partid puternic, suntem un partid organizat, care a avut această dezamăgire a alegerilor europarlamentare, trebuie să învăţăm din greşelile pe care le-am făcut şi să recâştigăm încrederea electoratului nostru", a spus Dăncilă.



Ea a apreciat că stă "destul de bine" în sondaje, dar a completat că, după cum se ştie, "sondajul se poate schimba de la săptămână la săptămână".



"Nu l-aş lua ca pe un indicator foarte, foarte real, pentru că cei care răspund de multe ori la sondaje nu se prezintă la vot. Mai mult decât atât, cred că avem destule exemple în istoria Partidului Social Democrat când am stat foarte bine în sondaje şi pe urmă am pierdut alegerile. Să nu uităm că Partidul Social Democrat nu a mai câştigat alegerile prezidenţiale din anul 2000. Cred că este timpul să le câştigăm în acest moment. (...) În sondaje stau destul de bine, sunt aproape de scorul partidului. Nu pot să spun că în acest moment sunt o locomotivă, sper ca prin campania pe care o fac să devin o locomotivă pentru partid, dar important pentru Partidul Social Democrat este candidatul pentru prezidenţiale să aibă în spatele său organizaţiile, pentru că degeaba stai foarte bine în sondaje dacă organizaţiile nu cred în tine şi nu se mobilizează pentru tine", a afirmat Dăncilă. AGERPRES