Viorica Dăncilă: Am pornit o luptă împotriva criminalităţii şi nu mă voi opri

Lucian Alecu

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, preşedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sâmbătă, imediat după ce a fost desemnată candidat al PSD pentru alegerile prezidenţiale, că va lupta "cu toate puterile" pentru combaterea traficului de persoane, a violenţei domestice şi a abuzurilor asupra copiilor.



"Am pornit o luptă împotriva criminalităţii şi nu mă voi opri. Am promis pedepse drastice pentru criminali, violatori şi pedofili şi asta voi face. Am promis o reformă a MAI, care deja se întâmplă şi care se va încheia abia atunci când nimănui nu îi va mai fi teamă pentru ai săi. O să mă lupt cu toate puterile pentru combaterea traficului de persoane, a violenţei domestice, a abuzului asupra copiilor. Mă voi lupta pentru o Românie sigură, în care cei vulnerabili să nu devină victime", a susţinut Dăncilă.

AGERPRES