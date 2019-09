Viorica Dăncilă: Am propus colegilor de la ALDE care sprijină Guvernul să mergem împreună pe liste comune la alegerile parlamentare

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele PSD, a declarat, miercuri, că persoanele din ALDE pe care le-a nominalizat pe portofolii din Guvern vor rămâne aceleaşi şi că a propus celor de la ALDE care sprijină Guvernul să meargă împreună pe liste comune la alegerile parlamentare.

„Categoric, da. Aici vreau să fac o precizare, persoanele pe care le-am nominalizat pentru portofoliile ALDE rămân aceleaşi. Aceşti oameni au avut încredere în programul de guvernare, şi-au ţinut promisiunile faţă de electorat, sunt oameni responsabili care vor să ducă programul de guvernare cu care au venit în faţa electoratului la sfârşit. Mai mult, vrem să avem o relaţie serioasă, foarte corectă din ambele părţi şi am propus colegilor noştri de la ALDE care sprijină Guvernul chiar să avem o înţelegere, să mergem împreună pe liste comune la alegerile parlamentare”, a spus Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Ea a adăugat că la ministerele unde nu mai sunt miniştri, Educaţie şi Interne, se va merge fără numirea unor interimari.

„Acolo unde nu mai avem miniştri interimari vom conduce cum am făcut şi la ministerele unde nu am avut interimari, portofoliile deţinute de ALDE, şi aţi văzut că am putut să ţinem şedinţele de Guvern”, a menţionat ea.

