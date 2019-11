Viorica Dăncilă anunţă că PSD va depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Orban

Lucian Alecu

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dăncilă, a confirmat, marţi seară, posibilitatea ca PSD să depună, în luna februarie a anului viitor, o moţiune de cenzură împotriva guvernului liberal condus de Ludovic Orban.

Dăncilă, care are şi calitatea de candidat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, a declarat, într-o emisiune la TVR, că moţiunea de cenzură ar urma să fie depusă în contextul unui „program de austeritate pe care vrea să îl implementeze Guvernul Orban”.

„Da. Este normal ca PSD să depună o moţiune având în vedere programul de guvernare, programul de austeritate pe care vrea să îl implementeze Guvernul Orban. Am promis că vom face o opoziţie foarte activă, am promis că nu vom lăsa să fie sancţionaţi nici pensionarii, nici salariaţii şi nici să vedem măsurile antiromâni pe care le ia acest guvern. Noi am luat măsuri pro oameni, pro români. Vedem că acum măsurile pe care vor să le ia sunt împotriva românilor”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Liderul social-democrat a susţinut, de asemenea, că liberalii „îşi dau mai mereu cu stângul în dreptul”.

