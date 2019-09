Viorica Dăncilă: Comportament iresponsabil şi egoist al lui Klaus Iohannis

Preşedintele PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat miercuri că, prin întârzierea numirii miniştrilor interimari, Klaus Iohannis încalcă deciziile Curţii Constituţionale „care consacră principiul cooperării şi colaborării loiale între instituţiile publice”.

Dăncilă susţine că România se află într-o situaţie de „confuzie şi dezechilibru” generată de comportamentul „iresponsabil şi egoist” al şefului statului.

Iată principalele declarații ale premierului Viorica Dăncilă:

- Este absolut incalificabil modul în care candidatul Iohannis se folosește de tribuna oficială a Administrației Prezidențiale pentru a-și lansa mesajele de campanie. Miercurea trecută refuză în mod nejustificat numirea de miniștri în Guvernul României.

- O săptămână mai târziu blochează din nou numirea miniștrilor interimari, refuzând să dea un răspuns. Suntem într-o situație fără precedent generată de comportamentul iresponsabil și egoist al președintelui.

- Este evident că domnul Iohannis nu a înțeles ce se întâmplă după vacantarea unor posturi în guvern. Iohannis încalcă deciziile CCR.

- Este rușinos ca președintele să vină după atâta timp să vorbească despre tragedia de la Caracal într-un context politic definit de blocajul guvernamental pe care îl tot încearcă. Este indecent să folosească această temă atât de sensibilă, această dramă ca să-și creeze premise pentru mișcări politice.

- Klaus Iohannis demonstrează încă o dată că nu-și înțelege nici măcar rolul de președinte al CSAT. Vorbește de siguranța cetățeanului ca de un termen abstract, uitând că această este componența esențială a securității naționale. Singura preocupare a candidatului Iohannis este să critice Guvernul, uitând că el este parte a puterii executive și, în egală măsură, responsabil. Nu statul al cărui șef se pretinde trebuie resetat, ci președintele României trebuie resetat. Vorbește de putere uitând că este la putere de cinci ani.

- Am luat măsurile necesare în cazul Caracal în primele ore. Au fost sancționați imediat cei responsabili, am adoptat deja o OUG pentru îmbunătățirea Serviciului 112, am pregătit un proiect de lege pentru îmbunătățirea intervenției în cazul persoanelor dispărute, precum și o înăsprire drastică a pedepselor pentru lipsirea de libertate.

- Dacă Klaus Iohannis ar fi semnat decretele de numire a miniștrilor am fi putut adopta aceste măsuri în ședința de guvern astfel încât să producă rapid efecte.

- Prioritatea partidului lui Klaus Iohannis este campania electorală și instalarea ca premier a lui Ludovic Orban, care insistă cu impozitare veniturilor IT-știlor, coleg cu același domn Cîțu care se vrea viitor ministru al Finanțelor și care vrea tăierea drepturilor angajaților, a celor pe care îi umilește și îi disprețuiește numindu-i bugetari praf.

- Singura lor proiecție pentru țară este cea a austerității, a discriminării și a distrugerii a tot ce Guvernul PSD a reușit să facă.

Antena 3