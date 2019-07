Viorica Dăncilă, în plenul Parlamentului European: România a arătat că poate performa cu succes

Viorica Dăncilă face, marţi, o vizită de lucru la Strasbourg, urmând să aibă o întrevedere cu preşedintele Parlamentului European, David-Maria Sassoli. Premierul României are o intervenţie în plenul Parlamentului European.

”Doresc să vă felicit și vă doresc mult succes în exercitarea mandatului. A fost important să arătăm că instituțiile europene lucrează pentru cetățeni și mai ales că produc rezultate. care îmbunătățesc viața acestora și oferă perspective epntru viitor. Am satisfacția de a afirma că România a reușit acest lucru. Am preluat și asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetățenilor și a unității europene. Am considerat necesar ca toate acțiunile noastre să fie construite în jurul coeziunii. România a arătat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări și tendințe care pun sub semnul întrebării determinarea Uniunii de a progresa. Am dovedit capacitatea României de a contribui la valoarea adăugată a Uniunii Europene, aspect reflecatat în bilanțul consistent pe care îl predăm, 90 de dosare legislative finalizate și aproximativ 2.500 de evenimente și reuniuni realizate.

Totodată, am facilitat adoptarea a 84 de concluzii ale Consiliului, pe multiple teme de interes comun. Ne-am dorit ca prin exercitarea acestui mandat să avem rezultate vizibile, durabile, la care cetățenii să se poată raporta cu ușurință și claritate.

Aceste rezultate conferă o identitate veritabilă primei noastre președinții, la care consider că ne putem raporta cu toții. De exemplu, mi-ar plăcea să cred că atunci când un cetățean european va beneficia de un acces mai echitabil și mai transparent pe piața muncii, care să îi permită să echilibreze mai bine activitatea profesională cu viața privată, va știi că aceste decizii a fost pe durata președinției.”, a declarat Dăncilă.

Antena 3