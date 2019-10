Viorica Dăncilă, la Parlament: Mă uit în sală și văd aceiași oameni politici amatori și iresponsabili

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis un mesaj dur parlamentarilor din Opoziție, joi, la citirea moțiunii de cenzură, arătând că aceștia poartă o luptă oarbă pornită de președintele Klaus Iohannis.

„Mă uit în sală și văd aceiași oameni politici amatori și iresponsabili. Nu v-ați schimbat prea mult în ultimele luni. Am crezut că ați înțeles că nu puteți veni în Parlament să dați jos Guvernul cu temele nefăcute. Am crezut că ați înțeles atunci că nu puteți sfida din nou românii. Că e obligatoriu să veniți cu o echip guvernamentală și cu un program de guvernare dacă vreți să reconstruiți România, așa cum atât de măreț ne spuneți în textul moțiunii. Până acum am văzut cum vreți să o demolați”, a spus Viorica Dăncilă, în plen.

Dăncilă: „Klaus Iohannis și-a bătut joc de Constituție”

„Acest guvern a fost ținta permanentă a președintelui României. Un precedent periculos pentru orice democrație, periculos pentru principiul separării puterilor și al independenței instituțiilor. Pentru că avem un președinte care este întâi de toate candidatul PNL. Este înainte de a fi șeful statului, candidatul principalului partid de opoziție care și-a uitat rolul în stat și a încălcat Constituția”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Dăncilă: „Tăriceanu a căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil”

„Îl avem pe domnul Tăriceanu, care și dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eșecului. Așa cum a putut: fugind de la guvernare și sacrificându-și propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. Cu toată experiența domnului Tăriceanu, a căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil.

Era totuși un destin predictibil, pentru că asta li se întâmplă celor ce se aliază cu Ponta: ajung trădați și sacrificați în numele intereselor personale ale liderului Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul în jocuri de culise cu finalitate zero.

Iată totuși că, nici măcar așa, cu președintele-candidat de partea voastră și cu partenerul de alianță fugit în mod rușinos de la guvernare în brațele lui Ponta, nu ați reușit și nu veți reuși să faceți nimic bun. Pentru simplul motiv că nu aveți niciun plan pentru România. Voi nu vă luptați pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Voi nu vă luptați să faceți bine oamenilor, să aduceți vreo formă de progres în viața de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptați împotriva Partidului Social Democrat, luptați unii cu alții, luptați cu interesul țării și al românilor.

V-ați aliat, “oamenii noi” - cu zero experiență politică și zero performanță guvernamentală care nu își pot manageria nici propriul partid - și “oamenii cu experiență” - dezertorii din Guvern și cei ce au adâncit românii în sărăcie în perioada 2010-2012.

Asta e alianța de conjunctură care astăzi vrea să dea jos Guvernul, o adunătură de interese și amatorism! Cum puteți tocmai voi să vă asumați “reconstrucția României” când nu știți ce oferiți românilor mâine sau peste o săptămână? Ce plan aveți? Cum faceți? În acest textuleț vă arătați foarte curajoși, dar veniți în fața românilor și prezentați-vă programul de guvernare! Spuneți-le oamenilor care este proiecția voastră, care e echipa guvernamentală, care e planul pentru viitorul țării și al românilor!”, a mai spus Viorica Dăncilă.

”Din nou, stimați colegi, vă jucați de-a guvernarea. Sunteți singura opoziție din istorie care a reușit să-și depună moțiunea și apoi să fugă de la vot”, a mai spus Dăncilă.

