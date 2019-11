Viorica Dăncilă: Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că nu a făcut niciun "asalt" asupra justiţiei, menţionând că "a corectat" atunci când ministrul de resort a încercat să intervină în justiţie.



"Nu-mi asum aceste lucruri. Nu aţi văzut premierul Dăncilă cu un asalt asupra justiţiei. Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei. Întrebarea trebuie adresată lui Iohannis. Eu nu am intervenit în justiţie. Când ministrul Justiţiei a încercat să intervină în justiţie, am corectat acest lucru. Cred că politicul nu are ce căuta în justiţie. Justiţia trebuie făcută de cei din domeniu, de magistraţi. Cu cât nu vom înţelege acest lucru, nu vom putea vorbi de o independenţă a justiţiei. Cu atât mai mult preşedintele României nu trebuie să intervină în justiţie, trebuie să fie un model privind raportarea la justiţie", a spus Dăncilă, întrebată dacă îşi asumă "asaltul PSD asupra justiţiei".



În legătură cu poziţia sa pe tema modificărilor făcute la Codul Penal, Dăncilă a spus că există democraţie în PSD, "nu dictatură", şi deciziile se iau în forul statutar. "Nu trebuie să mă întrebaţi de ce s-a întâmplat în Parlament. Nu sunt membru al Parlamentului", a mai spus aceasta.



Referitor la faptul că a susţinut Ordonanţa 13 din 2017, Dăncilă a spus că din punct de vedere legal nu ştie să fi fost probleme. "Acum nu cred că este oportună o astfel de ordonanţă. A fost un referendum în care Guvernul nu poate da OUG pe justiţie", a adăugat Dăncilă.



În ceea ce priveşte demersurile făcute în calitate de europarlamentar privind OUG 13, Dăncilă a arătat că trebuia să explice situaţia din ţară.



"Nu eram premierul României, eram europarlamentar. Trebuia să explic pentru au fost atâtea atacuri din partea Monicăi Macovei, Cristian Preda care zugrăveau ţara într-un mod în care nu le făcea cinste. (...) Indiferent de ce se întâmplă în ţară, nu trebuie să ducem aceste lucruri în afară", a mai spus Dăncilă.AGERPRES