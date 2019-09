Viorica Dăncilă: „Nu mergem în Parlament când spune preşedintele”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, sâmbătă, că social-democraţii vor merge în Parlament pentru a cere vot de încredere astfel încât să obţină o remaniere a Guvernului, dar nu când spune preşedintele Klaus Iohannis.

„Vrem să mergem în Parlament, nu când ne spune domnul preşedinte, mergem astfel încât să obţinem o remaniere a Guvernului, dar, înainte, preşedintele trebuie să respecte Constituţia”, a declarat Dăncilă, care a participat la Conferinţa judeţeană a PSD Alba, referindu-se la faptul că şeful statului trebuie să numească miniştri interimari, conform deciziei Curţii Constituţionale.

Ea răspuns apoi acuzaţiilor preşedintelui, conform cărora Guvernul PSD este o „catastrofă”. Dăncilă a spus că nu înseamnă „catastrofă” „să creşti pensii şi salarii”, „să investeşti în comunităţile locale”, „să iei măsuri de creştere economică” și „să ai a doua creştere economică din UE”.

„Cred că la dânsul aprecierile sunt inversate. Nu l-am văzut să facă aceleaşi aprecieri faţă de Guvernarea Cioloş”, a adăugat Viorica Dăncilă, referindu-se, în acest caz, la nivelul absorbţiei de fonduri europene.

Premierul Viorica Dăncilă a mai declarat sâmbătă că, dacă va ajunge preşedinte la României, va avea în vedere respectul şi unitatea, pentru a nu mai exista dezbinare între seniori şi tineri sau între diferite categorii sociale.

Ea a adăugat că va avea o altă abordare şi în relaţiile cu Guvernul şi Parlamentul şi că va lua decizii pentru toţi românii.

„Voi avea o altă abordate în ceea ce priveşte relaţiile instituţionale dintre Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Parlament, indiferent de culoare politică, pentru că, în fond, preşedintele României este cel care trebuie să adune pe toţi, să fie cel care să aducă echilibrul şi consensul şi în acelaşi timp nu am să împart România în două, nu am să spun niciodată guvernul meu şi celălalt guvern. Aşa cum în calitate de prim-ministru am luat decizii pentru toţi românii, indiferent de culoare politică, (...) aşa şi preşedintele trebuie să fie preşedintele tuturor românilor”, a mai subliniat liderul PSD.

AGERPRES