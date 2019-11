Viorica Dăncilă: Refuzul preşedintelui de a participa la o dezbatere denotă faptul că îi este frică să iasă în faţa românilor

Candidatul PSD la Preşedinţia României, Viorica Dăncilă, a declarat duminică, la Buzău, că va da curs oricărei dezbateri şi că refuzul actualului preşedinte denotă faptul că „îi este frică să iasă în faţa românilor”.

Viorica Dăncilă a spus că din partea sa există toată deschiderea şi că speră „ca până la urmă să se întâmple acest lucru”.

„Am dat un răspuns pozitiv invitaţiei trimise de către TVR. Voi spune «Da» oricărei dezbateri pe care o acceptă preşedintele României, consider că este o datorie a noastră, a candidaţilor, respectul pe care îl arătăm cetăţenilor români de a participa la această dezbatere. Cred că fiecare dintre noi, având în vedere că am obţinut funcţii înalte în statul român, avem obligaţia să venim în faţa românilor să le spunem ce am făcut în mandatul nostru sau dacă nu am făcut nimic, cum este cazul candidatului Iohannis, care nu a făcut nimic şi a fost plătit cinci ani de zile din banii cetăţenilor, să venim cu un proiect, un plan al nostru de ţară, pentru că aşa a fost de fiecare dată şi acest lucru arată respectul pe care îl arătăm românilor”, a declarat candidatul PSD.

Dăncilă a mai precizat că, dacă Iohannis vrea o dezbatere, va accepta ca aceasta să aibă loc la orice televiziune, în orice locaţie. „Cred că această dezbatere este necesară şi este nedemn din partea preşedintelui României să o refuze. Să înţeleagă că este o obligaţie faţă de cetăţenii români, iar cetăţenii nu acceptă această sfidare”, a spus şefa PSD.

„Vedem un preşedinte arogant, care îi sfidează pe români. Înţeleg că nu are ce să spună, că în cinci ani de zile nu a făcut nimic decât vacanţe şi deplasări cât mai lungi, dar trebuie să spună de ce nu a făcut nimic în aceşti cinci ani de zile, trebuie să dea socoteală poporului român, cel puţin celor care i-au acordat votul în 2014, celor care au crezut în el şi pe care i-a dezamăgit în acest moment”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Fostul premier a efectuat duminică o vizită electorală în judeţul Buzău, unde s-a întâlnit cu membrii şi simpatizanţii PSD, a mers în Piaţa Centrală a municipiului Buzău, la nou înfiinţata Bancă de gene în domeniul agricol, în Parcul Crâng, precum şi la inaugurarea unei săli de sport în localitatea Limpeziş.

AGERPRES