Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă de afirmaţiile lui Frans Timmermans

Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat surprinsă, miercuri, de afirmaţiile făcute de prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, argumentând că a existat o deschidere totală din partea autorităţilor române faţă de paşii pe care ţara noastră îi are de urmat.

"M-au surprins declaraţiile prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, având în vedere că a existat şi există deschidere totală în privinţa paşilor pe care îi avem de urmat. Am format un grup de experţi, s-a lucrat la nivel de experţi, atât din partea Comisiei Europene, cât şi din partea Ministerului Justiţiei. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta şi că va exista transparenţă. De aceea, declaraţia prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans de azi a produs neclarităţi şi nu i-am înţeles rostul, pentru că nu este pliată pe realitatea existentă. Am să am o discuţie cu dl. prim-vicepreşedinte legată de aceste aspecte. Ştiu că a fost astăzi o discuţie în Colegiul Comisarilor şi sper că comisarul român a susţinut de această dată România", a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

AGERPRES