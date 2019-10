Viorica Dăncilă: Şi la Ministerul de Externe Ramona Mănescu a lucrat împotriva premierului

Lucian Alecu

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi seara, că ministrul de Externe, Ramona Mănescu, ar fi "lucrat" împotriva sa şi că nu a stat absolut deloc alături de ea, nici măcar în timpul vizitei din Statele Unite.



"Şi la Ministerul de Externe Ramona Mănescu a lucrat împotriva premierului. Nu a stat absolut deloc alături de premier. (...) Cred că este momentul să spun adevărul, am încercat să nu spun multe lucruri, să nu le scot în spaţiul public, pentru că nu am vrut să încarc efectiv opinia publică cu problemele mele în guvern. De exemplu, Statele Unite ale Americii - mers premier, ministrul de Externe, mai mulţi miniştri, doamna Mănescu nu a fost decât în prima zi cu premierul. În celelalte zile, doamna Mănescu nici măcar nu a întrebat premierul României, oricum s-ar numi el, dacă trebuie să îl însoţească undeva, dacă mai vrea să îi facă o întâlnire cu cineva, dacă vrea să anuleze o întâlnire, dacă are nevoie de un punctaj. (...) Ca atitudine, de atunci doamna Mănescu pleacă, nu are memorandumul semnat de premier, dar pleacă unde vrea, asta e situaţia", a declarat Dăncilă la România TV.



Întrebată de ce nu a revocat-o din funcţie pe Ramona Mănescu, aşa cum s-a întâmplat în cazul Ecaterinei Andronescu, Dăncilă a precizat că s-a gândit la ţară, mai ales că avea deja opt miniştri lipsă din Guvern.



"Am opt miniştri care nu sunt în Guvern, dacă mai revocam încă doi, ştiind că preşedintele nu va nominaliza... M-am gândit la ţară şi la funcţionalitatea Guvernului. A trebuit să accept anumite lucruri pentru că imaginea de ţară era mai importantă decât ceea ce am simţit eu sau ceea ce s-a făcut împotriva mea. Nu era normal să dau afară ministrul de Externe şi să funcţionez fără ministru de Externe. Şi atunci, între ceea ce credeam eu că trebuie, ceea ce era normal şi ceea ce trebuia să fac din punctul de vedere al României, am ales al doilea lucru", a spus premierul.



Viorica Dăncilă a precizat că Ramona Mănescu şi-a dorit un portofoliu de comisar european şi nu l-a obţinut, însă nu ştie dacă acesta este motivul pentru atitudinea sa. AGERPRES