Viorica Dăncilă spune că europarlamentarii PNL nu susțin înființarea unei fabrici Volkswagen în România

Premierul demis Viorica Dăncilă a afirmat, luni, că grupul Popularilor Europeni, din care fac parte şi europarlamentarii liberali, susţine înfiinţarea unei fabrici Volkswagen în Bulgaria, cu toate că autorităţile de la Bucureşti au oferit condiţii mai avantajoase.



În acest sens, a adăugat Dăncilă, liderul grupului PPE, Manfred Weber, a trimis o scrisoare companiei în care arată susţinerea funcţionării unei fabrici Volkswagen în Bulgaria, ea apreciind că nu poate să ştie doar premierul despre un astfel de document, iar şeful statului nu.



"Noi am discutat despre acest proiect (Volkswagen în România - n.r.), chiar ministrul Comerţului şi Antreprenoriatului a fost în Germania, a vorbit cu boardul Volkswagen despre acest proiect. Avem cele mai avantajoase condiţii pentru o investiţie în România, dar din păcate nu avem susţinerea necesară. Grupul Popularilor Europeni a trimis o scrisoare prin care susţin Bulgaria. Domnul Weber, care este liderul Grupului PPE, a trimis această scrisoare către Volkswagen, prin care susţin Bulgaria, şi atunci vă întreb: unde sunt membrii PNL, ce a făcut domnul preşedinte Klaus Iohannis, pentru că dânsul este preşedintele PNL, dânsul ne reprezintă în Consiliu. Nu a putut discuta când a mers la Consiliu pentru a susţine România, nu a putut discuta cu liderul Grupului PPE pentru a susţine România? (...) PNL, membru în grupul politic al PPE, susţine acest lucru. (...) Acum ştiu (despre scrisoare - n.r.) şi pot merge la liderul de grup să îi spună că nu este o abordare corectă faţă de România", a spus Viorica Dăncilă.



Ea a anunţat că va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, pe marginea acestui subiect.



"M-aş fi aşteptat ca domnul preşedinte, chiar în Consiliul unde se întâlneşte cu doamna Merkel, la Bruxelles, cu liderii grupurilor politice, cu preşedintele Comisiei, să aibă o atitudine favorabilă României. Dar vedem că acest lucru nu s-a întâmplat. Da, eu voi încerca o convorbire telefonică (cu Angela Merkel - n.r.). Voi face tot ce este posibil pentru a aduce această investiţie în România. Ştiu cât de importantă este pentru ţara mea. Dar domnul preşedinte chiar zilele trecute a mers la Bruxelles să vorbească cu preşedintele Comisiei Europene şi i-a spus că eu nu mai am puterea nici să mai pun "comisar", că de fapt nu mai contăm. Deci această atitudine prin care domnul preşedinte s-a poziţionat la Bruxelles nu îi face cinste, iarăşi duce problemele interne în plan european", a susţinut liderul PSD.



Dăncilă a adăugat că încearcă să discute cu Angela Merkel, dar ar fi fost normal ca şeful statului să fi susţinut interesele României la Bruxelles.



"Eu acum încerc să iniţiez această convorbire, dar dacă domnul preşedinte a mers la Consiliu şi a spus că, de fapt, noi nu mai contăm, probabil, liderii europeni care au o altă abordare vor ţine cont de acest lucru. Dânsul a spus că este mai important un premier desemnat decât unul interimar. (...) Cred că toate aceste lucruri, abordări personale costă România şi îi costă pe români. Eu voi iniţia o discuţie cu doamna Merkel legată de acest lucru. O să îi solicit ministrului (Radu Oprea - n.r.) să meargă în Germania, pentru a discuta despre relocarea în România pentru Volkswagen. (...) Nu este de acuzat Weber, probabil partea bulgară a vorbit cu Weber, ai noştri nu au vorbit, şi el a acţionat aşa. Ceea ce este de acuzat este atitudinea noastră. (...) O să încercăm o nouă discuţie, o să meargă ministrul din nou în Germania pentru a avea o discuţie cu liderii de la Volkswagen. Noi ne vom bate până în ultima clipă. Dacă preşedintele nu vrea să se implice, vom încerca să facem tot ceea ce este posibil ca să ne implicăm noi, sperăm că vom reuşi. (...) Cred că şi preşedintele ştie de scrisoare, dar i s-a părut mai important să plece, să lase ţara în haos", a adăugat Dăncilă.



Premierul demis a mai afirmat că începuse discuţiile cu Emiratele Arabe, urmând să fie semnată demararea lucrărilor pentru construirea unui aeroport în zona Bucureşti Sud.



"Începusem o discuţie pentru Aeroportul de la Bucureşti Sud cu Emiratele Arabe şi investitori români, astfel încât să începem proiectul de acolo. În momentul actual nu mai au aceeaşi dorinţă de a discuta pentru că este un guvern interimar. Avem deja şi schema. Am discutat cu Emiratele Arabe, am discutat cu investitorii din România, urma să semnăm demararea lucrărilor pentru acest aeroport", a detaliat Dăncilă.

