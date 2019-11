Viorica Dăncilă spune că va încerca să obţină consens cu actualul Guvern liberal, dacă va deveni preşedinte

Lucian Alecu

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, joi, că va încerca să obţină consens cu Guvernul liberal, dacă va deveni preşedinte, pentru că „scandalul permanent” dintre instituţiile statului ar trebui să înceteze.

„Voi porni de la aspectele în care eu am crezut atunci când am venit premier. Am crezut că pot să lucrez cu preşedintele României pentru obiectivele de interes naţional, pentru obiectivele majore, pentru România. Eu cred că, dacă există există deschidere şi dacă punem obiectivele importante pentru ţară înaintea obiectivelor personale, putem să lucrăm. Voi încerca să obţin acest consens, pentru că este un consens necesar, altfel vom vedea cum obiective importante pentru noi nu vor fi atinse şi va continua acest scandal permanent între instituţiile statului şi cred că acest lucru trebuie să înceteze. După 15 ani de ură, de dezbinare, cred că trebuie să vină o perioadă în care să punem accentul pe consens, echilibru şi dialog”, a spus Dăncilă, într-o conferinţă de presă, întrebată cum va putea lucra cu un Guvern liberal.

Ea a menţionat că, dacă ajunge preşedinte, nu va susţine PSD să iniţieze moţiune de cenzură şi să dea jos Executivul pentru a prelua guvernarea.

„Voi fi preşedintele tuturor românilor, indiferent de culoarea politică. Ceea ce am criticat la Klaus Iohannis nu poate face Viorica Dăncilă. Preşedintele Klaus Iohannis a fost preşedintele de facto al PNL, a vorbit de fiecare dată în numele unui partid, nu în numele tuturor românilor. Eu nu voi face acelaşi lucru. Voi fi preşedintele PNL, al PSD, al USR, al UDMR, Pro România, al tuturor partidelor politice. Majoritatea trebuie să o facă membrii Parlamentului, nu preşedintele. Nu voi spune niciodată demiteţi un Guvern sau am făcut majoritate şi am demis un Guvern şi aceasta este realizarea mea cea mai mare. Asta ar însemna că am încălcat Constituţia şi unul din angajamentele mele a fost acela că nu voi încălca niciodată Constituţia”, a afirmat Viorica Dăncilă.

AGERPRES