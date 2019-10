Viorica Dăncilă susţine că planul lui Victor Ponta este de a distruge PSD

Liderul Pro România, Victor Ponta, "nu şi-a respectat cuvântul, nu şi-l va respecta nici în continuare faţă de nimeni", acesta fiind motivul principal pentru care PSD nu a negociat cu el în vederea formării unui viitor cabinet, Ponta dorind de fapt "să distrugă PSD", a afirmat luni premierul Viorica Dăncilă, preşedinte al social-democraţilor.



"Dorinţa lui Victor Ponta este de a distruge PSD. Cred că este o ură împotriva PSD, pentru că atacuri în cea mă priveşte am avut din partea multora. Mă aşteptam la Victor Ponta să fie un om cu mai multă atenţie, ca să fiu elegantă în exprimare, dar am văzut jigniri. Puteam şi eu să jignesc, n-o să o fac, pentru că tocmai astfel oamenii vor vedea care este diferenţa. Dar Victor Ponta nu doreşte binele PSD. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu Călin Popescu Tăriceanu: l-a scos din cursa pentru prezidenţiale, partidul rupt. Îl vedeţi pe domnul Tăriceanu alături de domnul Ponta? (...) Cred că acum mulţi au văzut că s-a făcut o greşeală, o greşeală de fapt preconizată de foarte mulţi, dar e problema dânşilor", a afirmat Viorica Dăncilă la Adevărul Live.



Întrebată unde s-a greşit în trecut, Viorica Dăncilă a arătat, referindu-se la ultimele alegeri prezidenţiale, că PSD a luptat, a fost implicat, amintind că, personal, a făcut campanie pentru Victor Ponta, afirmând că "aroganţa a fost unul din motivele care a dus la pierderea alegerilor".



"Aroganţa la modul general şi faţă de propriul partid, dar şi aroganţa afişată în emisiuni, cred că acest lucru a fost pentru noi un semnal de alarmă şi trebuie să învăţăm din aceste lucruri", a adăugat liderul PSD.

www.agerpres.ro