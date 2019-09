Viorica Dăncilă: Vom merge în Parlament pentru remaniere. Nu am stabilit încă data

Premierul Viorica Dăncilă a făcut declarații, după ce, marți seară, liderii PSD s-au întâlnit la sediul central al partidului pentru o discuţie după decizia CCR.



„Am văzut că a apărut în spaţiul public faptul că CCR ne obligă să mergem în Parlament. Nu am văzut acest lucru precizat de către Curtea Constituţională. Dar, desigur, aşa cum am menţionat, vom merge în Parlament nu când ne spun alţii, ci atunci când vom considera că este oportun, în cele 45 de zile pe care le vom avea la dispoziţie. (...) Concluzia Comitetului Executiv Naţional a fost că vom merge în Parlament pentru remaniere. Nu am stabilit încă data, dar nu vom aştepta foarte mult timp. Aşteptăm moţiunea de cenzură. Este atributul Opoziţiei de a depune moţiune de cenzură. Voi merge şi am convingerea că vor fi foarte mulţi oameni responsabili care nu vor vota moţiunea”, a afirmat premierul Dăncilă la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

AGERPRES