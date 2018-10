Virgil Popescu (PNL): PSD a pus cruce şi a îngropat proiectul investiţiilor din Marea Neagră

PNL consideră că, prin modificările aduse la legea offshore, PSD a pus cruce şi a îngropat proiectul investiţiilor din Marea Neagră, motiv pentru care liberalii cer demisia ministrului de Finanţe, a declarat, marţi, deputatul Virgil Daniel Popescu.



"Dacă ar fi să mă refer la ce s-a întâmplat astăzi în comisie, spun foarte simplu: cer public demisia ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici. Este inadmisibil ca la o lege aşa de importantă ministrul de Finanţe să nu fie prezent, iar secretarul de stat să spună că acum au văzut amendamentele şi nu au niciun studiu de impact făcut. Aşa ceva nu se poate, nu poţi să vorbeşti despre o lege de miliarde, de zeci de miliarde de dolari şi Ministerul de Finanţe să fie pasiv şi să nu îţi dea un studiu de impact. Ori are un studiu de impact şi îl ascunde Parlamentului şi deputaţilor Opoziţiei, ceea ce este foarte grav, ori nu îl are. Domnul Teodorovici e bine să se ducă acasă. Trebuia să fie astăzi în Parlament şi să spună: statul român, în baza acestei modalităţi de calcul, câştigă X miliarde de lei, investitorul atât. Nu ne-a spus nimeni nimic, vorbim doar despre ce vorbeşte dl Dragnea", a afirmat Popescu, după adoptarea de către Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie a raportului la legea offshore.



Liberalul a susţinut că PSD "s-a sucit" de ieri până astăzi şi a schimbat cu totul filosofia acestei legi.



"Pot spune că, astăzi, PSD a pus cruce şi a îngropat proiectul investiţiilor din Marea Neagră dacă această formă adoptată în comisie va trece şi de plenul Parlamentului. Este contrar tuturor filosofiilor fiscale. Regimul offshore adoptat de PSD şi UDMR este mult mai împovărător decât regimul offshore", a precizat Popescu.



Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie publică din Camera Deputaţilor au aprobat, marţi, modificările la legea offshore. S-au înregistrat 31 de voturi ''pentru'', 10 ''împotrivă'' şi 4 abţineri.



Cele mai multe amendamente adoptate aparţin grupului PSD.



Raportul cu amendamentele adoptate urmează să intre în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, care este for decizional. AGERPRES