Virgil Popescu propune acordarea unui bonus companiilor care angajează salariați și îi păstrează cel puțin șase luni

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a propus, vineri, în cadrul unei intervenții la un post de televiziune, acordarea unui bonus companiilor care angajează oameni pe care îi păstrează cel puțin șase luni.

„Eu aş vedea o situaţie de genul acesta: dacă am da un bonus companiilor care angajează salariaţi şi îi ţin 6 luni de zile, atunci aş vedea cu adevărat o măsură stimulativă de acest tip. Bugetul de stat are, sigur, capacitatea să ofere şi bonusuri, pentru că trebuie repornită economia. Eu tot timpul am spus că în perioada ascendentă a crizei nu luăm măsuri de repornire a economiei. În perioada de scădere a pandemiei, atunci vom porni economia, şi o să vedeţi şi în următoarele săptămâni măsurile de relansare. Aceasta este o măsură de relansare, este o măsură activă", a declarat Virgil Popescu, la Digi 24.

De asemenea, ministrul Economiei a criticat inițiativa parlamentară a Opoziției prin care companiile să fie obligate să păstreze locurile de muncă ale angajaților care au beneficiat de șomaj tehnic.

„Mi se pare greşită interpretarea, greşit modul de gândire al celor care au modificat acest lucru. Măsura va crea probleme salariaţilor", a declarat Virgil Popescu.