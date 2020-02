Vlad Voiculescu: Dacă Guvernul cade, este pentru că s-au înțeles

Lucian Alecu

Candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, susţine că o cădere a Guvernului ar reprezenta dovada unei înţelegeri între PNL, PSD şi UDMR în vederea menţinerii sistemului de alegeri locale într-un singur tur de scrutin.



"Oare avem din nou un Guvern care vrea să cadă şi nu să guverneze? Oare după ziua de azi vom constata din nou că baronii locali au făcut o înţelegere împotriva oamenilor? Oare PNL, PSD, UDMR s-au înţeles şi au făcut aşa încât să fie bine pentru ei încă vreo 4 ani? Cel mai important: oare nu cumva totul se întâmplă pentru ca puterea cea mai importantă în aceste partide - cea a baronilor locali (roşii, galbeni sau UDMR) - să nu fie pusă în primejdie de alegeri pentru primari în două tururi? Unele lucruri sunt clare ca lumina zilei. Dacă Guvernul cade, este pentru că s-au înţeles. Dacă Guvernul cade, este pentru că oamenii cu putere din aceste partide vor să îşi păstreze feudele pe care încă le mai au, sau speră să îşi facă unele noi", a scris fostul ministru al Sănătăţii, pe Facebook.



El a adăugat că o cădere a Guvernului ar reprezenta o dovadă că "pentru toată politica veche" alegătorii sunt "pur şi simplu cantitate marginală" şi că pentru aceste partide contează "interesul personal şi de partid al baronilor multicolori".



Preşedintele executiv al PLUS, Dragoş Tudorache, a apreciat că în ultimele luni are loc "o preluare tacită a puterii" de către PNL, la care PSD "reacţionează simbolic". El a susţinut că există o înţelegere subterană între cele două partide.



"Nu am nicio îndoială că există o înţelegere subterană între cele două partide. Dacă nu este una discutată şi negociată, e una simbiotică, moştenită din istoria comună a celor două partide. Pleacă oamenii lor şi vin tot oamenii lor. Fie că sunt pesedişti, liberali sau pedelişti, ştim deja ce îi califică şi ce pot face. România de astăzi e opera lor şi e îngrozitor de departe de ceea ce ne dorim. Să guvernezi nu înseamnă să împarţi posturi şi să te ţii de scaun cât mai mult cu putinţă. Nu acesta e mandatul pe care l-a primit PNL nici de la propriii votanţi şi nici de la societate. Actualul executiv - şi PNL, ca partid - face aceeaşi greşeală ca PSD, crezând că guvernarea îi aparţine", a scris Tudorache, pe Facebook.



Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună, dezbat şi votează miercuri moţiunea de cenzură intitulată "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti", semnată de 208 parlamentari, iniţiată de social-democraţi după ce, săptămâna trecută, Executivul şi-a angajat răspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

AGERPRES