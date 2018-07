Vlase pleacă de la Parlament

Gabriel Vlase a fost votat ca director al Serviciului de Informaţii Externe cu o largă majoritate de către plenul reunit al Parlamentului. Propunerea făcută de către preşedintele Klaus Iohannis pe 14 iunie a întrunit 340 de voturi „pentru” şi 31 „împotrivă”, cele din urmă fiind exprimate, cel mai probabil, de către USR, partid care anunţase anterior că nu îl susţine pe Vlase pentru şefia SIE. Astfel, a fost confirmată declaraţia uşor ironică făcută luni de Liviu Dragnea, care a spus că Vlase „are susţinere universală”. Ieri, în ziua votului, liderul PSD i-a reproşat din nou preşedintelui faptul că a tergiversat nepermis de mult numirea unui şef al spionajului românesc. „SIE, de un an şi jumătate, se află sub o conducere neconstituţională, pentru că a lipsit directorul care trebuia să fie numit de Parlament din cauza faptului că preşedintele nu a considerat că este important acest serviciu, aceasta instituţie şi nu a considerat că este important să îşi exercite într-un termen normal, rezonabil atribuţiile constituţionale în ceea ce priveşte această numire”, a declarat Dragnea. Acesta a apreciat că Gabriel Vlase are experienţa şi calităţile necesare pentru a conduce acest Serviciul. Numirea lui Vlase la conducerea SIE îi impune să renunţe la toate funcţiile politice, inclusiv carnetul de membru al PSD. În momentul de faţă, Vlase exercită al patrulea mandat de deputat, este vicepreşedinte al PSD şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.