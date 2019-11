Vosganian: Cuvântul "război" nu are ce să caute în politică

Purtătorul de cuvânt al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că în politică cuvântul "război" nu au ce să caute întrucât competiţiile sunt precum cele sportive, "free and fair".



"Mi-am manifestat şi alte ocazii dezacordul în legătură cu un anumit mod de a pune problemele pe care preşedintele României l-a utilizat imediat ce a fost reales. Îi cer din nou, şi am să îi cer de fiecare dată, să uite cuvântul "război". Cuvântul "război nu are ce să caute în politică". În politică este o competiţie care trebuie să fie la fel de free and fair, cum sunt competiţiile sportive. Noi nu ne războim, nu ne ucidem, nu luăm ostatici, noi facem competiţie politică. Faptul că în primele minute preşedintele reales a folosit de mai multe ori cuvântul război împotriva unui partid care are peste 1.500 de primari, peste 15.000 de consilieri locali, şi sute de mii de membri este complet nelalocul lui", a declarat Varujan Vosganian, care este şi liderul filialei ieşene a ALDE.



"Această sugestie că vom începem din nou să intimidăm, să descoperim parlamentarii acoperiţi pentru a crea noi majorităţi este extrem de păgubos. Noi credeam că experimentul din 2009 pe care l-a făcut Traian Băsescu în alegerile prezidenţiale rămâne în istorie", a declarat Varujan Vosganian în conferinţa de presă.

