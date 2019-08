Vosganian nu crede că vor avea loc noi violenţe la mitingul diasporei

Vicepreşedintele ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, că nu se aşteaptă să aibă loc noi incidente la mitingul diasporei, manifestare care va fi organizată pentru al doilea an consecutiv pe 10 august în Piaţa Victoriei din Bucureşti.



"Semnalele pe care le avem şi care se văd în percepţia publică arată că mişcările de protest, dacă nu vor exista provocări premeditate, nu vor avea amploarea de anul trecut", a precizat Varujan Vosganian.



El a spus jurnaliştilor că se aşteaptă ca manifestanţii să dea dovadă de "comportament civilizat", iar forţele de ordine de un "comportament reţinut".



"Ar fi important de ştiut dacă e cu adevărat un miting al diasporei. Amintiţi-vă ca anul trecut au fost tot felul de fotografii cu români care se îmbulzeau la frontieră, şi nişte poze cu autostrăzi din China aglomerate, dar nu am sentimentul că Diaspora a avut o astfel de participare care să justifice titlul de Miting al Diasporei. Dacă se adună mai multă lume la un loc, eu am această solicitare, pe care o fac în mod egal şi jandarmilor, să nu se răspundă la provocări, să existe o desolidarizare de ambele părţi faţă de orice violenţă care ar fi acolo. Pot accepta că protestatarii repetă sloganuri de anul trecut, deşi unele dintre ele nu mai sunt justificate, dar nu sunt de acord să se repete practicile de anul trecut, şi dintr-o parte, şi din cealaltă. Mesajul meu este să nu fie a doua ediţie a mitingului diasporei, ci să fie o ediţie nouă a unui comportament corect civic din partea manifestanţilor, şi un comportament reţinut din partea jandarmilor", a mai spus Varujan Vosganian. AGERPRES