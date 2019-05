Vrancea: PNL a obţinut cele mai multe voturi la europarlamentare

Lucian Alecu

PNL a obţinut în Vrancea, la alegerile europarlamentare de duminică, peste 9.000 de voturi în faţa PSD, potrivit rezultatelor provizorii de pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC).

După numărătoarea a circa 85% din opţiunile exprimate, PNL are în Vrancea 51.385 de voturi, iar PSD - 42.072. Pe locul trei se situează Alianţa USR PLUS, cu 17.464 de voturi, urmată de Pro România - cu 7.991 de voturi. La nivelul judeţului Vrancea, 4.154 de alegători au votat pentru ALDE şi 742 pentru UDMR.

Potrivit numărătorii paralele a PNL Vrancea, partidul a obţinut la nivelul judeţului 37,5%, PSD - 30%, iar USR PLUS - 12%. În municipiul Focşani, PNL a avea 10.843 voturi (28,55%), PSD - 8.290 voturi (21,82%), iar USR PLUS - 8.092 voturi (21,30%).

În Vrancea au votat la alegerile europarlamentare 144.846 de alegători, dintre care 70.934 bărbaţi şi 73.912 femei. Cei mai mulţi au fost din mediul rural, respectiv 88.618 alegători, iar în mediul urban şi-au exprimat dreptul de vot 56.228.

În judeţ au fost deschise 358 de secţii de votare pentru 313.170 de cetăţeni cu drept de vot.

AGERPRES