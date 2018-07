Zegrean: Nu e nicio tragedie că nu a fost ales niciunul dintre cei patru candidaţi la şefia DNA

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a declarat, că se aştepta ca ministrul Justiţiei să nu aleagă pe niciunul dintre cei patru candidaţi pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însă "nu este nicio tragedie", pentru că instituţia are un procuror general interimar, care mai are încă cinci luni la dispoziţie şi i se poate prelungi mandatul cu încă şase.



"Mă aşteptam ca ministrul Justiţiei să nu aleagă pe niciunul dintre cei patru care s-au prezentat la concurs, pentru că am văzut declaraţia în care spunea că e posibil să aleagă pe unul dintre ei sau să nu aleagă. Sigur că era o declaraţie nevinovată, dar punând-o în context şi văzând şi soluţia, se ştia de la început că niciunul dintre ei nu va fi selectat şi propus pentru a fi procuror general acolo. Probabil că în gândirea celor care au examinat aceste dosare şi i-au ascultat pe aceşti domni şi doamne candidaţi era o teamă că provin din instituţia aceea, unii chiar cu funcţii de conducere acolo şi văzând cât de greu a fost şi câte lupte s-au dat ca să o revoce pe fosta şefă a instituţiei, s-au gândit că punând pe unul de acolo, în scurt timp se poate ajunge din nou în situaţia de a fi revocat", a declarat Augustin Zegrean.

Fostul preşedinte al CCR a spus că nu crede că niciunul din cei patru nu îndeplinea condiţiile de a fi procuror-şef DNA, însă probabil că cei care i-au verificat aveau "alte pretenţii şi aşteptări".



"Având în vedere faptul că este o instituţie importantă, care a fost foarte vizibilă în ultima perioadă, m-am şi mirat că au avut curaj să îşi depună candidaturile la acest concurs, pentru că asta presupune să te supui dezbaterii publice care nu întotdeauna este obiectivă. Eu nu cred că niciunul dintre ei nu îndeplinea condiţiile pentru a fi procuror general, mai ales că unul dintre candidaţi a fost prim-adjunct al procurorului general, deci putea să-l înlocuiască oricând (în condiţiile în care procurorul general lipsea, el era cel care îndeplinea funcţia). Iar funcţia aceasta de procuror general este până la urmă o funcţie administrativă şi, în ani de zile în care lucrezi acolo, înveţi instituţia. Sigur că cei care au făcut această verificare şi au organizat acest interviu probabil că aveau alte pretenţii, alte aşteptări şi niciunul dintre ei (n.red.: dintre candidaţi) nu s-a încadrat în aceste pretenţii şi aşteptări", a mai afirmat fostul preşedinte al CCR.



Conform lui Zegrean, "nu este nicio tragedie că nu s-a ales niciunul dintre ei", în condiţiile există un procuror-şef interimar la DNA.



"O instituţie care este consolidată şi care este bine pe picioarele ei nu stă într-un om. Niciun conducător de instituţie nu este veşnic, nicio instituţie nu trebuie să moară odată cu conducătorul ei. Numai pe vremea faraonilor se îngropa totul odată cu ei, iar aici nu este cazul. Deci nu este nicio tragedie că nu a fost numit niciunul, este acolo un procuror general interimar care mai are încă cinci luni la dispoziţie şi i poate fi prelungit mandatul cu încă şase, deci s-ar putea ca, la anul pe vremea asta, să mai vorbim de numirea procurorului general la DNA. Această situaţie se va încheia atunci când se va înscrie la concurs un om care îndeplineşte pretenţiile celor care urmează să-l numească", a afirmat Zegrean.



Potrivit fostului preşedinte CCR, concursul pentru ocuparea şefiei DNA "nu este un concurs de ştiinţă, cine ştie mai bine".



"Cei patru candidaţi care au fost respinşi astăzi nu trebuie să se simtă umiliţi sau ofensaţi, pentru că nu au fost respinşi pentru că nu ştiu carte. Am garanţia că toţi îndeplineau condiţiile şi puteau fi aleşi, dar probabil că s-a dorit altceva", a punctat Augustin Zegrean.



Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, urmând ca procedura de selecţie să fie reluată.



"În cadrul procesului de selecţie s-a apreciat că niciunul dintre candidaţi nu îndeplineşte cerinţele necesare desemnării pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În cadrul programului managerial sau pe parcursul interviului, niciun candidat nu a prezentat suficiente elemente de plan fundamentate pe o analiză a situaţiei actuale care să permită, ulterior, un proces obiectiv şi transparent de evaluare a performanţelor manageriale", a explicat Ministerul Justiţiei într-un comunicat.

Ca urmare, în urma desfăşurării procedurii de selecţie, nu se va face o propunere de numire în funcţia de procuror-şef al DNA dintre candidaţii participanţi, iar procedura se va relua, a indicat sursa citată. AGERPRES