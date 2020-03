Zegrean, reacție după depunerea mandatului de către Florin Cîțu: „Acum se invocă faptul că e virusul ăsta nenorocit și că de aia domnul ăsta și-a depus mandatul”

Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, spune despre depunerea mandatului de către Florin Cîțu că e vorba de o „joacă stupidă fără legătură cu Constituția sau cu politica”: „Nu mai putem să credem că cineva își mai dorește alegeri anticipate. Nici nu cred că s-a renunțat”.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu dovedește că s-ar mai dori să se facă alegeri anticipate. Domnul Cîțu și-a depus mandatul astfel, propunerea lui nu se ia în calcul la perioada de 60 de zile pentru posibilitatea de dizolvare a Parlamentului. Deci suntem din nou la punctul zero, președintele urmează să aibă din nou consultări cu partidele parlamentare, să propună o persoană care să formeze Guvernul și așa mai departe. Abia după ce acea persoană va solicita votul de încredere Parlamentului, de atunci se pot număra cele 60 de zile. Dacă astăzi și-a depus mandatul, asta nu intră în calcul și atunci nu mai putem să credem că cineva își mai dorește alegeri anticipate. Nici nu cred că s-a renunțat”, a declarat pentru MEDIAFAX Augustin Zegrean.

Dacă s-ar fi renunțat la anticipate, spune acesta, trebuia lăsat Cîțu premier. pentru că era clar că joi ar fi fost votat.

„Nu s-a vrut ca el să fie prim-ministru. Atunci ne întoarcem cu discuțiile la situația de la Curtea Constituțională când mare parte dintre politicieni a criticat Curtea că de unde ar fi știut ea că domnul Orban nu vrea să fie prim-ministru. Acum la domnul Cîțu mai poate fi vreo îndoială că nu voia să fie prim-ministru? Este o joacă stupidă care nu are nicio legătură cu Constituția și nu are legătură, din păcate, nici cu politica", a adăugat Zegrean.

Fostul președinte al CCR susține că în contextul epidemiei de coronavirus, un guvern interimar este limitat în atribuții.

„Acum se invocă faptul că e virusul ăsta nenorocit și că de aia domnul ăsta și-a depus mandatul, ca să poată să rămână domnul Orban în continuare. «El are o putere de muncă nemaipomenită», zicea domnul Roman și că «el trebuie să fie». Dar uită mereu că este un prim-ministru demisionat. Un Guvern demisionar care este limitat în atribuții. Am înțeles că este în Parlament un proiect de lege prin care Guvernul interimar să poată să emită Ordonanțe de Urgență. Pe urmă se vor supăra că la Curte din nou se va spune că legea asta nu are cum să fie", a mai spus Zegrean.

(sursa: Mediafax)