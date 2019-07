Ramona Ioana Bruynseels își lansează candidatura la alegerile prezidențiale LIVE VIDEO

Ramona Ioana Bruynseels, candidata umanistilor la alegerile prezidentiale, este primul candidat înscris în cursa pentru Cotroceni. Lansarea oficiala a candidaturii se desfasoara astazi, la sala Polivalenta din Bucuresti. La eveniment participa peste 2500 de persoane.

In luna iunie, Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnată candidat al umaniștilor la alegerile prezidenţiale, ea fiind votată în unanimitate pentru această candidatură de cei peste 700 de delegaţi prezenţi la Congresul organizat pe 8 iunie. „În perioada următoare voi face cunoscute prioritățile candidaturii mele. Vor fi teme concrete, necesare, fără populisme, fără excese. Va fi o candidatură fără minciuni, fără promisiuni neacoperite. O candidatură cinstită!”, a declarat atunci Ramona Bruynseels.

Ce declara Ramona Bruynseels in iunie in legatura cu decizia ei de a candida din partea umanistilor:

Am stiut mereu ca nu sunt singura care a ajuns la capatul rabdarii. La fel simt si sotul meu, mama, prietena cea mai buna, o mare parte dintre vecinii de cartier si colegii de trafic, blocati in masini in fiecare dimineata. Mai stiu si ca, daca nu se SCHIMBA nimic, la fel vor simti si fetele mele.

Ce nu am stiut pana de curand, a fost ca exista o doctrina, numita UMANISM PRAGMATIC, care sustine ca Stanga si Dreapta sunt DEPASITE, ca politica, asa cum s-a facut pana acum, a EXPIRAT, ca nu exista niciun conflict ireconciliabil intre individual si colectiv sau intre protectie sociala si incurajarea investitiilor. Recunosc, chiar n-am stiut de acest curent umanist! N-am auzit. Cu toate scolile si diplomele mele, de la Cluj la Harvard si retur, nu am aflat, pana in urma cu cateva luni, ca exista o platforma politica umanista decisa sa schimbe politica din interior, nu doar de pe Facebook, Instagram, Twitter sau alte retele sociale (care raman, oricum, esentiale pentru democratia participativa).

Din fericire pentru mine, acum stiu, in sfarsit, ca, pe langa umanismul secular – de care m-am ferit intotdeauna pentru ca il respinge pe Dumnezeu si familia traditionala – a aparut Umanismul pragmatic care, din contra, asuma deschis aceste valori. Si am decis sa ma alatur miscarii umaniste. Sa ma intorc acasa. Am venit hotarata sa fac treaba, nu politica – cel putin nu in sensul in care ne-au obisnuit altii, in ultimii 30 de ani.

De ce am facut un asemenea pas? Pentru ca am convingerea ca Omul este valoarea centrala a societatii. Si pentru ca nu pot, nu vreau si nu stiu sa stau pe margine. Cautati-ma pe google (“gugaliti”-ma, cum spun fetitele mele)! O sa ma “prindeti” si in America, langa Joe Biden, si la la Cluj, in mediul universitar, si in Guvernele Romaniei din ultimii cativa ani - in cateva pozitii de expert, fara prerogative politice.

Dupa ce am acumulat experienta, am observat, am invatat si mi-am tras propriile concluzii, a venit momentul sa fac ceva mai mult. Sa devin parte a proiectului UMANIST care, sunt convinsa, poate schimba radical, in bine, politica si societatea, prezentul si viitorul copiilor nostri.

Stiu, sunt obiective generoase pe care le-am mai auzit, spuse de altii care au promis totul si n-au facut nimic. Dar depinde de fiecare dintre noi sa incepem sa ne transformam principiile in actiuni concrete. Eu am inceput. Pentru ca imi pasa de fetitele, sotul si parintii mei, de vecini, prieteni, colegi si, in general, de Oameni in binele carora se afla si binele meu.

Stiu ca nu sunt singura careia ii pasa. Suntem multi.