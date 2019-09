5 milioane de pensionari primesc pensiile mărite

Începând de ieri, valoarea punctului de pensie a crescut cu 15%, adică de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor. Primele pensii majorate vor ajunge la beneficiari chiar începând de azi, potrivit ministrului Muncii, Marius Budăi, care dă asigurări că pensiile militarilor nu vor fi tăiate. De creşteri vor beneficia şi cei care primesc pensia minimă garantată, aceasta majorându-se cu 64 de lei.

Aproape 5 milioane de români vor beneficia, începând de azi, de pensii majorate. „Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tipărite, sunt făcute primele plăţi către Poşta Română. De luni (n.r.- 2 septembrie), începem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii", a precizat ministrul Muncii, Marius Budăi. „După cum ştiţi, prin Ordonanţa 114, am prevăzut această majorare de punct de pensie, astfel încât la construcţia bugetului pe anul 2019 am avut bază legală şi am majorat”, a explicat Budăi.

Tot de la 1 septembrie, pensia minimă garantată sau indemnizaţia socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei, de la 640 de lei la 704 lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor, în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, se majorează de la 880 lei la 1.012 lei.

Potrivit Ministerului Muncii, numărul total al pensionarilor din România este de 4.964.018. Dintre aceştia, 4.668.104 beneficiază de pensii de stat şi 295.900 sunt pensionari agricultori.

Acordare anticipată a unei părţi din pensia recalculată

Majorările nu sunt, însă, singura veste bună pe care o primesc pensionarii. Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor şi preşedinte executiv al PSD, aflat la Conferinţa Organizaţiei Pensionarilor din partid, organizată la Mamaia, propune să le fie dat anticipat pensionarilor un procent din suma pe care aceştia ar trebui să o primească la recalcularea pensiilor din 2021, conform noii legi a pensiilor. „Când se termină recalcularea pensiilor? În 2021. (...) Atunci putem aplica o sumă forfetară, adică să dăm, de exemplu, unui pensionar suma de 300 de lei, poate nu este suma cea corectă, dar nu aştept până în 2021 şi dau astăzi 150 de lei, adică un procent din suma pe care o anticipez a fi dată în 2021(...) În 2021, când se termină recalcularea, vedem cum a fost, dacă a fost sau nu corectă suma. Dacă e mai mult, îi dăm diferenţa omului, dacă e mai puţin, vedem ce facem atunci”, a afirmat Teodorovici.

Pensiile militare nu vor fi tăiate

Un nou proiect pentru legea pensiilor militare va fi discutat de grupul de lucru nou înfiinţat, a anunţat, tot ieri, ministrul interimar de Interne Mihai Fifor. Acest grup de lucru e format din reprezentanţii asociaţiilor militarilor în rezervă, iar principiile de la care vor porni discuţiile sunt: „la funcţie egală, grad egal, vechime egală”. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a ţinut însă să dea asigurări că pensiile militare nu vor fi tăiate.

Cum se calculează noua pensie

Cei care doresc să ştie cât va fi noua pensie au două variante de calcul. O varianta presupune raportarea sumei de 1.265 de lei la 1.100 de lei. Indicele rezultat (1,15) se înmulţeşte cu pensia actuală, rezultatul fiind noul cuantum al pensiei. O altă variantă de calcul presupune înmulţimrea numărului de puncte pe care îl are fiecare pensionar (şi care e diferit de la un pensionar la altul) cu 1.265 de lei. Numărul de puncte este înscris pe fiecare cupon lunar de pensie, pe ultimul rând de jos, în stânga.

1.189 de lei era pensia medie în România, la finele lunii iulie, în timp ce pensia pentru limită de vârstă era 1.348 de lei, iar pensia medie pentru agricultori - 488 de lei.

Următoarea majorare a pensiilor va fi, conform legii, la 1 septembrie 2020, cu creşterea punctului de pensie de la 1.265 lei la 1.775 lei.