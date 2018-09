A început sezonul virozelor. Ce ne recomandă medicii

Medicii au emis o serie de recomandări pentru populație privind virozele respiratorii.



Virozele respiratorii sunt infecţii acute virale uşoare autolimitate ale tractului respirator superior (nas,gât), care determina simptome moderate de tip strănut, nas înfundat, secreţii nazale, gât iritat, febră mică dureri de cap, iar acestea nu răspund tratamentului cu antibiotice.



Conform medicilor, persoanele în vârstă și copii sunt cei mai expuşi pentru că sistemul lor imunitar este mai fragil. Există peste 200 serotipuri de virusuri care determină guturaiul sau banala viroză respiratorie (rhinovirusuri, adenovirusuri, coronavirusuri, incluzând virusurile gripale si paragripale).



Gripa este o boală respiratorie extrem de contagioasă, provocată de unul din cele 3 tipuri de virusuri gripale: A, B sau C. Aceasta se manifestă prin temperaturi mai mari de 38 grade Celsius; tuse iritativä, cefalee, mialgii, astenie și stare generală alterata.



De asemena, administrarea nejustificată de antibiotice nu face altceva decât să creeze în timp rezistenţă la acest tip de medicamente, iar dacă ulterior organismul se confruntă cu suprainfecții bacteriene, antibioticele nu își mai ating scopul.



Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, medicii recomandă vaccinarea antigripală, de reținut fiind faptul că protectia postvaccinală obținută în urma administrării de vaccin antigripal începe după 14 zile de la imunizare.



Perioada in care este bine sa fie administrat vaccinul este in lunile octombrre- decembrie ale fiecärui an. Vaccinul utilizat este de la un sezon la altul, iar compozitia acestuia este stabilitä de Organizatia Mondialä a Sänätätii. care transmite tuturor producätorilor formula vaccinalä.



Astfel, medicii recomandă populatiei:



-alimentatie corespunzatoare ( in special legume si fructe); evitarea expunerii la frig, purtarea de imbräcäminte încältäminte adecvatä temperaturii din mediul ambiant.