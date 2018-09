Agenţia Medicamentului, reorganizată

Pe fondul dispariţiei a mii de medicamente de pe piaţa din România, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, ieri, că va fi reorganizată Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM). „Lipsa sau dispariția unor medicamente reprezintă o problemă în România. Este nevoie de reglementări noi în domeniu pe care Ministerul Sănătății poate și trebuie să le facă. Prin reorganizarea ANMDM am găsit soluții pentru asigurarea resurselor umane și materiale în vederea reglementării pieții medicamentului. Pacientul român are dreptul la fel ca toţi pacienţii din lume să beneficieze de cele mai bune tratamente și de a fi informat. În Sănătate, timpul nu înseamnă de cele mai multe ori bani, ci viața pacientului”, a spus Sorina Pintea, în cadrul unei conferinţe, precizând că proiectul legislativ de reorganizare a ANMDM va fi publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Ministrul a mai informat că va fi publicată spre dezbatere publică şi o listă a medicamentelor strategice. „Anul acesta am introdus 37 de molecule noi care au salvat multe vieţi. Din păcate, procesul este greoi, este lung, pentru că din nou nu avem suficiente reglementări. Am promis împreună cu domnul secretar de stat Alexandrescu că vom face acea corecţie de preţuri care nu s-a mai făcut din 2015. Am publicat-o pe site-ul ministerului. O discutăm, sunt greşeli, le recunoaştem, dar am făcut-o după atâta timp”, a mai spus Pintea.

O listă a medicamentelor esenţiale, care nu ar trebui să lisească din nicio ţară, a fost întocmită de OMS. Ţara noastră a avut pentru prima dată o listă a medicamentelor esențiale în anul 2016 (HG 800/2016) şi conținea toate acele medicamente importante ce riscau să dispară de pe piață în lipsa unui mecanism distinct și predictibil de stabilire a prețului. Însă, fostul ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, a desfiinţat această listă, în martie 2017.

De atunci, au apărut mai multe crize de medicamente, ce au pus în pericol viața mai multor categorii de bolnavi cronici.

„Am promis o listă a medicamentelor strategice. Lista o avem, o vom publica pe transparenţă decizională”, a explicat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.