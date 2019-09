Alcoolul, incompatibil cu şofatul

România se claseză pe locul 10 în lume la consumul de alcool, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, iar efectele se văd pe șosele. Aproximativ 3% dintre accidentele grave, la nivel național, au drept cauză condusul sub influența alcoolului, arată datele Poliției Române.

Statisticile relevă că un șofer cu o alcoolemie între 0,20 mg/l si 0,50 mg/l are un risc de trei ori mai mare de a muri într-un accident decât un șofer care nu consumă alcool la volan,

În ciuda faptului că, începând din 2017, Codul Rutier are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, doar în perioada acestui sezon estival au fost reţinute 6.600 de permise, pentru conducere sub influenţa alcoolului.

„La volan, alege 0!”

În acest context, Academia Titi Aur (ATA) şi Diageo au lansat „La volan, alege 0!”, o campanie de educare și conștientizare a riscurilor. Astfel, 11 tineri cunoscuți în mediul online au fost provocați să își testeze viteza de reacție la volan, atât în simulator, cât și pe circuit, atât în condiții de 0% alcool, cât şi după consumul a trei cocktailuri preparate cu alcool distilat. Experimentul a arătat că în proba desfășurată pe circuit, spre exemplu, timpul obținut a fost cu 20% mai slab după consumul de alcool (la o oră de la startul consumului) decât în condiții de 0% alcool.

Totodată, în România a fost lansată şi o platformă globală de informare și promovare a consumului responsabil de alcool: „DRINKiQ”. Pe lângă instrumentele de informare privind efectele alcoolului asupra organismului, platforma pune la dispoziție și un test cu care poate fi calculat timpul de metabolizare a alcoolului, în funcție de sex, greutate, tipul de alcool consumat și cantitate, precum și cursuri online gratuite.

Alcoolul afectează viteza de reacţie, încetineşte reflexele, diminuează vigilența şi coordonarea, provoacă somnolență, scade acuitatea vizuală şi îl determină pe şofer să subestimeze pericolele.