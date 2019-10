Aşezăminte bisericeşti sfinţite, de hramul Sfintei Parascheva

Ieri, mii de persoane aşteptau să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, depusă în baldachinul special amenajat din curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Tot ieri, a avut loc sfinţirea unui lăcaş de cult din Iaşi şi a unui aşezământ caritabil din judeţ.

În jurul datei de 14 octombrie, când se prăznuieşte hramul Sfintei Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară. De vineri şi până duminică, circa 30.000 de credincioşi se închinaseră la moştele Cuvioasei, cunoscută în popor şi sub numele de Sfânta Vineri. Ieri, tot la Iaşi, în cartierul Alexandru cel Bun, cinci ierharhi au sfinţit biserica „Sfântul Apostol Toma”. Evenimentul a avut loc în prezenţa a sute de credincioşi, fiind urmat de Sfânta Liturghie. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat părintelui Toma Gradinaciuc, paroh al bisericii nou sfinţite şi implicat în acţiuni de susţinere a copiilor defavorizaţi din mediul rural, „Crucea Patriarhală” pentru clerici - cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe Române. Tot ieri a avut loc sfinţirea aşezământului social-caritabil „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv” de la Mănăstirea Hadâmbu, din judeţ. Clădirea s-a ridicat în trei ani şi este destinată pelerinilor. Are o capacitate de cazare de 600 de locuri, iar capacitatea sălii de mese este de 300 de locuri. Lucrarea s-a realizat cu sprijinul ctitorilor şi din donaţiile oamenilor. Aşezământul are şi scop filantropic: în fiecare duminică şi zilele de sărbătoare, mii de pelerini primesc o masă caldă.