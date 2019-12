Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi redeschis după o lungă perioadă de timp, urmând ca zilele viitoare să fie redat circuitului funcţional, dar numai după ce se vor preleva probe epidemiologice din fiecare zonă a acestuia şi totul va fi steril, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, managerul unităţii medicale, Adriana Nica.





Potrivit managerului, blocul va fi redeschis în cursul săptămânii viitoare.



Blocul Operator este cel mai modern din România şi are în structură 11 săli dotate cu aparatură medicală de ultimă generaţie, 7 spălătoare cu apă sterilă, două vestiare pentru personal, degajare pentru spălare instrumentar, depozite de materiale chirurgicale, anestezie, instrumentar steril, sector pre şi post operator.



"Blocul Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti are aparatură comparabilă cu a celor mai mari spitale din lume. Dotarea Blocului Operator Central asigură aplicarea unor tehnici moderne pentru toate specialităţile chirurgicale, inclusiv abordarea laparoscopică, care are multiple beneficii, printre care recuperarea rapidă a pacientului, scăderea duratei de spitalizare şi a riscului de infecţii. Două săli sunt dotate şi cu sisteme de înregistrare şi transmisie on-line audio/video, de unde intervenţia să poată fi transmisă live pentru studenţi şi medicii rezidenţi, urmând ca astfel să trecem cu toţii spre partea de telemedicină", a declarat Nica.



Managerul a spus că o parte din sălile de operaţii actuale vor continua să funcţioneze în continuare, iar altele vor fi închise.





Cele 11 săli ale Blocului Operator Central de la SUUB sunt specializate: chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, ortopedie-protezare, chirurgie robotică şi politraumă şi săli generale: 2 săli de urgenţă din care una de politraumă şi 4 săli de chirurgie generală, ginecologie, chirurgie toracică, ORL, chirurgie plastică şi reparatorie, aceste săli dublând, practic, capacitatea operatorie a spitalului.



În spital există şi alte săli de operaţie precum: sala chirurgie vasculară, sala chirurgie laparoscopică, sala chirurgie oftalmologică, două săli obstetrică / operaţii cezariene, bloc de naşteri cu patru săli, două săli ortopedie - artroscopii, două săli mici de intervenţii, două săli de operaţii septice şi o sală hibridă cardiovasculară.





Printre echipamentele medicale din blocul operator care se va redeschise se regăsesc: microscop operator pentru neurochirurgie, coloană laparoscopie 3D, sisteme sigilare vasculară, lămpi scialitice, console anestezie, defibrilatoare, aparate de anestezie de înaltă performanţă cu capacitate de recrutare pulmonară şi altele importante pentru actul medical. Potrivit reprezentanţilor unităţii medicale, în blocul operator Central de la SUUB pot fi operaţi aproximativ 50 bolnavi/zi.



Valoarea acestui proiect, privind dotarea în integralitate cu aparatură, este de 59.260.000 de lei fără TVA, fondurile fiind asigurate de la bugetul de stat, prin Hotărâre de Guvern.



La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti de la începutul anului până în prezent au fost îngrijiţi 49.000 de bolnavi în spitalizare continuă, peste 85.000 de bolnavi în spitalizare de zi şi au fost făcute aproximativ 300.000 de consulturi în UPU şi Ambulatoriul Integrat. Dintre bolnavii internaţi la SUUB, de la începutul anului până în prezent, aproximativ 30.000 au necesitat intervenţii chirurgicale. AGERPRES

Foto Lucian Alecu Jurnalul