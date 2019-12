Bucureşti, „Mecca” frumuseţii la bisturiu

Dezvoltarea Capitalei şi a marilor oraşe din România ultimilor ani a impulsionat extinderea serviciilor medicale şi creşterea nivelului de profesionalizare, astfel încât, acestea să devină ofertante şi pentru străini. Oraşul nostru nu face excepţie nici atunci când luăm în vedere serviciile de chirurgie esterică, ajunse tot mai atractive, iar reperul este oferit de numărul tot mai mare al turiştilor străini care ajung în ţara noastră pentru a beneficia de calitatea serviciilor de chirurgie estetică ale cabinetelor din Bucureşti.

Tot mai mulţi medici români refuză să părăsească ţara și rămân în cabinetele din România, şi îndeosebi din Bucureşti, datorită nivelului de dezvoltare tehnologică avansat de care dispun aici, iar cetăţenii străini sau români stabiliţi peste hotare vin să se trateze în clinicile de la noi din ţară. Spanioli, francezi, germani sunt câteva dintre naţionalităţile care aleg să vină în Bucureşti, doamnele din ţările vestice preferând clinicile româneşti de chirurgie estetică pentru diverse operaţii de înfrumuseţare datorită raportului calitate-preţ.

„Este foarte importantă comunicarea dintre pacient şi medic”

Societatea contemporantă pune tot mai mare preţ pe importanţa aspectului fizic, iar această tendinţă a fost asimilată şi de Capitala ţării noastre, unde atât străini, cât şi citadini sunt interesaţi să arate tineri şi în formă, iar femei şi bărbaţi de toate vârstele, având stiluri de viaţă diferite pot solicita fără dificultate şi în Bucureşti intervenţii estetice. Un nas armonios, o faţă întinerită, o talie subţire sunt câteva dintre obiectivele pe care clinicile de chirurgie estetică din Bucureşti le pot mijloci, iar procedurile utilizate în cabinetele din Bucureşti, prin intermediul aparaturii moderne, iau în considerare factori precum grosimea pielii sau tipul corporal. Desigur, şi medicii din oraşul nostru dispun de pregătirea necesară pentru a oferi consultaţiile şi consilierea necesare îndrumării pacienţilor către deciziile cele mai potrivite în funcţie de cazurile specifice. „Este foarte importantă comunicarea dintre pacient şi plastician în ceea ce priveşte data planificării intervenţiei chirurgicale. La prima consultaţie, de obicei solicit pacienţilor să explice cât mai detaliat ce aşteptări au de la procedura solicitată şi ce aşteptări au. Trebuie să mă asigur că eu, ca plastician, şi pacientul, ne situăm pe aceeaşi lungime de undă. Evaluez de asemenea starea de sănătate a pacientului, realizăm fotografii postoperatorii şi le prezentăm cele mai adecvate tehnici chirurgicale pentru pacienţi”, spune Alexandru Zob, chirurg plastician la o clinică importantă din Bucureşti. Cu alte cuvinte, specialiştii din Bucureşti spun adesea că e important ca pacientul să relateze chirurgului cu sinceritate ce l-a făcut să se simtă stânjenit şi să conştientizeze că trebuie să aibă speranţe realiste referitoare la intervenţie, aspecte pe care bucureştenii, dar şi cei veniţi din afara oraşului pentru astfel de servicii, par a le fi înţeles sau la care se adaptează cu uşurinţă.

Originea chirurgiei estetice în Bucureşti

Chirugia estetică a fost mai puţin populară în România înainte de 1989, din cauza vechiului regim, însă începând cu 1990, după modificarea contextului socio-politic din ţara noastră, mai mulţi medici care erau specializaţi în chirurgia plastică au ales să se îndrepte spre chirurgia estetică. Primul cabinet particular de chirurgie estetică din România a fost deschis în Bucureşti, în anul 1993, însă primele intervenţii de natură estetică notabile au fost făcute în anul 1996. Din 1994, chirurgia estetică din Bucureşti, avea să fie instituţionalizată, urmând ca într-un interval scurt de timp să capete o anvergură naţională, prin prisma „Societăţii Române de Chirurgie Estetică”, al cărei prim preşedinte a fost Valeriu Borcea, unul dintre corifeii chirurgiei estetice din Bucureşti. În scurt timp Societatea Română de Chirurgie Estetică a ajuns să participe la evenimente semnificative în domeniu, colaborând cu diverse instituţii şi asociaţii din ţară şi de peste hotate. În ultimii 25 de ani, la conducerea societăţii s-au aflat somităţi ale chirurgiei estetice din oraşul nostru, persoane precum: Toma Mugea, Dana Jianu, Carmen Giuglea sau Tiberiu Bratu. Veniturile generate de românii şi străinii amatori de retuşuri estetice în perioada 2016 – 2018, în Bucureşti, au atins suma de 40 de milioane de euro, spre bucuria celor care gestionează clinicile de profil. Creşterea este semnificată, de aproape 7 ori, faţă de cea din urmă cu 10 ani, perioada 2006-2008. Doar în anul 2017, o estimare făcută de specialişti aprecia că piaţa de chirurgie estetică din Bucureşti are o valoare de aproape 100 de milioane de euro, generată de 500 de medici şi de aproape 50 000 de intervenţii pe an.

Chirurgia estetică în plin avânt în Bucureşti

Chirurgia estetică reprezintă în prezent, în Bucureşti, specialitatea medicală considerată a fi una dintre cele mai profitabile de pe piaţă . Fiecare chirurg estetician din Capitală generează anual venituri de circa 400 de mii de euro, pacienţii acestora achitând aproximativ 3 mii de euro per intervenţie. Deşi numărul specialiştilor în chirurgie estetică din Bucureşti pare mic raportat la numărul total de medici din România care este de aproape 100 de ori mai mare, piaţa este în continuă creştere, iar tot mai mulţi absolvenţi de medicină duc o luptă acerbă pentru puţinele locuri disponibile pentru specialităţile chirurgicale, chirurgia plastică fiind printre primele opţiuni ale tinerilor rezidenţi. 98 702 intervenţii au avut loc în 2017 în clinicile de profil din ţara noastră, iar Bucureştiul deţine supremaţia în ceea ce priveşte numărul de medici şi de clinici de specialitate. Desigur, femeile sunt majoritare în cabinetele de chirurgie estetică, însă în ultimii ani, ponderea bărbaţilor care apelează la astfel de servicii a crescut simţitor, ajungând la aproape 20 de procente din total. Bărbaţii care apelează pentru intervenţii în Bucureşti, cu precădere, o fac pentru corectarea ridurilor, dar şi pentru liposucţie şi rinoplastie. Pe plan mondial, liposucţia şi mărirea sânilor se află pe primele două locuri în topul celor mai populare proceduri estetice chirurgicale, numărul acestora fiind în 2017 de 1,4 milioane şi respectiv 1,1 milioane. În România, preferinţele diferă, pe primul loc aflându-se mărirea bustului şi abia apoi înlăturarea ţestului adipos de pe corp. În Bucureşti, dintre 10 paciente, din România sau din străinătate, care au trecut pragul cabinetului unui medic în 2017, 6 şi-au dorit o mărire a sânilor. Chirurgii esteticieni din Bucureşti spun că deşi în trecut erau unele percepţii eronate la adresa celor care optau pentru servicii de înfrumuseţare cu bisturiul, în prezent, lucruruile s-au schimbat şi viziunea s-a îndreptat semnificativ. Mai mult, în zilele noastre, "sunt destui jucători din piaţă acceptă care acceptă şi plata în rate pentru astfel de servicii, iar „o intervenţie de 3.000 de euro devine astfel mai accesibilă pentru cei care nu şi-ar permite să plătească întreaga sumă deodată", spune Silvia Sabău, admiţând că operaţiile de chirugie sunt percepute în România ca fiind costisitoare şi accesibile doar persoanelor cu venituri mai mari şi suficient timp liber. Bugetul alocat unei intervenţii variază între 150 de euro, pentru clasica injecţie cu botox sau acid hialuronic, şi ajunge la 15.000 pentru transformări care includ mai multe părţi ale corpului. Media se situează la 3.000 de euro, dat fiind că mărirea sânilor reprezintă o pondere semnificativă din piaţă, cu preţuri ce variază între 2.500 şi 4.000 de euro. „Chirurgia estetică a devenit în România un fenomen normal, ca în toată lumea civilizată„, spune şi doctorul Radu Florescu, coordonatorul unui important centru de chirurgie din Bucureşti. Dacă până acum cinci ani clinicile de chirurgie estetică erau deţinute în majoritate de chirurgii cu nume consacrate în România, explozia lanţurilor de clinici private a dus la o concurenţă crescută în piaţă. O cercetare a International Society of Aesthetic Plastic Surgeons plasează SUA pe primul loc în clasamentul ţărilor în care se fac cele mai multe operaţii estetice, cu peste 3 milioane de intervenţii pe an, fiind urmată de Brazilia (1,44 de milioane), China (1,05 mili-oane), Japonia (peste 952.000) şi Mexic (peste 794.000). Dacă raportăm numărul de proceduri la mia de locuitori, în top se află Coreea de Sud, Grecia şi Italia, urmate de SUA, Columbia, Taiwan şi Japonia. România se află în acest clasament pe poziţia a 17-a, depăşind Arabia Saudită, Turcia, Marea Britanie, Argentina, Thailanda, Rusia, China şi India. Într-un alt clasament, efectuat de Asociaţia Internaţională a Chirurgilor Plastici, România se află pe locul 25 în topul ţărilor unde se fac cele mai multe operaţii estetice, însă pe locul 17 după numărul acestor intervenţii la mia de locuitori. Numărul de clienţi ai serviciilor de chirurgie estetică de pe piaţa din România aduc un plus afacerilor existente deoarece medicii chirurgi au observat un grad crescut de fidelitate în rândul celor care au trecut pe la estetician, cu precădere în Bucureşti. După prima intervenţie efectuală, mai bine de jumătate dintre pacienţi se întorc la cabinetul medical pentru noi ajustări corporale, iar marketingul viral este de fapt principalul mod prin care esteticienii români îşi fac reclamă.

Bucureşti "locul de pelerinaj" al frumuseţii la bisturiu

Înmulţirea numărului de clinici private din Capitală, recunoscute la nivel naţional sau internaţional a determinat şi o afluenţă a cetăţenilor din vest interesaţi de serviciile de chirurgie estetică convenabile ca preţ şi calitate. "Costul manoperei am preferat să îl menţinem scăzut pentru a atrage clienţi, şi putem spune că nu ne este deloc dificil să ieşim pe plus deoarece suntem căutaţi", spune Elena Marin, unul dintre chirurgii care a realizat primele implanturi mamare din România, în anii 90. Aceasta a avut un preţ mai mare pe care să îl reducă, având în vedere că, în Bucureşti, tarifele la operaţii estetice sunt şi cu 50% mai costisitoare decât în procinvie. Aici preţurile s-au diminuat odată cu apariţia mai multor clinici. „Prețurile la consumabile au tot scăzut odată cu apariția clinicilor, așa că am putut să operăm la niște tarife accesibile“, spune doctorul Mihai Voicu, propietarul unei clinici private din Bucureşti, renumit pentru clientele sale din showbiz. Acesta spune că nu a sesizat vreo diferenţă de statut printre amatorii de operaţii estetice din ultimii ani, astfel încât, "cine îşi permitea operaţiile înainte ca piaţa să erupă, şi le permite și acum. În plus, venirea clienţilor din străinătate ne bucură tot mai mult, pentru că ei certifică valoarea şi calitatea serviciilor pe care le oferim", spune Mihaela Grozavu, un alt medic chirurg, care lucrează la o clinică privată din Bucureşti. "Consider că ritmul alert în care funcţionează omul modern, provocările la care este supus, necesită o stare psihică de confort, iar din această pricină tot mai mulţi oameni investesc mai mult în frumuseţe pentru a se simţi mai bine în propria piele şi a ţine piept dificultăţilor", spune Ian Mascovici, un om de afaceri israelian, de profesie chirurg plastician care în ultimii ani a investit în jur de 0.7 milioane de euro în propria clinică în Bucureşti. "Piaţa de servicii de chirurgie estetică din Bucureşti este constantă, avem specialişti, avem clinici specializate, avem pacienţi, iar uneori ai senzaţia că au dispărut toţi pacienţii, iar alteori că toţi pacienţii te-au ales pe tine", adaugă Mascovici. "Sunt foarte încântată de serviciile chirurgicale estetice din Bucureşti. Am apelat la o clinică din oraşul vostru pentru o operaţie de mărire a sânilor, iar, pe lângă preţul accesibil, am fost plăcut surprinsă de calitatea medicilor pe mâinile cărora m-am lăsat, dar şi de aparatura din cabinet", a spus Juliet, o tânără din Marea Britanie. "Serviciile medicale din Bucureşti, m-au impresionat, sunt la nivelul celor din Paris sau din Lyon. Iar preţul..Chilipir!", exclamă Clotilde, o tânără franceză ajunsă în Bucureşti pentru o operaţie estetică.

Părerea psihologilor

Psihologii sunt de părere că operaţiile estetice influenţează în mod pozitiv dispoziţia generală a persoanelor care se îndeaptă spre acest tip de intervenţii, oferindu-le o stare de spirit optimistă şi o încredere mai mare, arată un studiu realizat de cercetătorii britanici de la universitatea Imperial College London. Aceştia au publicat recent un studiu referitor la incidenţa pe care o au operaţiile estetice asupra psihicului, şi au comparat un grup de 588 de persoane care au recurs pentru prima dată, în premieră, la o operaţie estetică cu alte două grupuri, 285 de persoane care au vrut să îşi facă o operaţie estetică, dar au renunţat, şi un grup de 1000 de persoane care au declarat că nu s-au gândit niciodată la asta. În final, comparativ cu cele 285 de persoane care au renunţat, persoanele care au optat pentru intervenţii de acest gen, aveau o stare psihică pozitivă, încredere ridicată în sine şi o stare generală de bine. "În prezent banii sunt un impediment, dar oare pentru cât timp? În Bucureşti, gândiţi-vă că pentru cei care vin din Vestul Europei, preţurile sunt foarte accesibile, iar viitorul sună bine: este posibil ca în scurt timp, injectarea cu toxină botulinică şi atenuarea ridurilor cu acid hialuronic să fie la fel de des solicitate ca un tuns sau un vopsit la coafor. Să ai grijă de propria persoană reprezintă o formă de respect de sine, dar şi de consideraţie faţă de cei din jur", spune Adina Constantinescu, psiholog la un cabinet privat din Bucureşti. Potrivit ultimelor cercetări în domeniu, intervenţiile chirurgicale de natură estetică reprezintă o schimbare de imagine ce este resimţită intens de către psihic. Acestea pot influenţa total optica vieţii unui pacient, planurile sale individuale şi, nu în ultimul rând, percepţia celor din jur.