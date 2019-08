Budăi: De luni, începem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii

Captura Antena 3

Plata noilor cuantumuri de pensii majorate va începe efectiv de luni, a declarat, la Mamaia, ministrul Muncii, Marius Budăi.



"Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tipărite, sunt făcute primele plăţi către Poşta Română. De luni, începem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii. După cum ştiţi, prin Ordonanţa 114, am prevăzut această majorare de punct de pensie, astfel încât la construcţia bugetului pe anul 2019 am avut bază legală şi am majorat", a spus Marius Budăi.



Acesta participă la Comitetul Executiv Naţional al PSD.

