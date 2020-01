Bugetul Primăriei Capitalei se ridică la peste 10 miliarde de lei în 2020

Bugetul general centralizat propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2020 a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei, proiectul prevăzând venituri totale de 10.044.183.280 lei.



Dintre acestea, veniturile la bugetul local ar urma să reprezinte 7,2 miliarde lei, bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local - 978 de milioane de lei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - 2 miliarde de lei, bugetul împrumuturilor interne - 645 milioane lei, bugetul împrumuturilor externe - 95 de milioane de lei, bugetul fondurilor externe nerambursabile - 3 milioane de lei.



Cheltuielile de personal sunt estimate la 1,94 miliarde de lei, dintre care 1,1 miliarde pentru instituţiile finanţate integral din venituri proprii. Sunt prevăzute cheltuieli pentru bunuri şi servicii în valoare totală de 1,96 miliarde lei.



Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti este prevăzut un buget de 550 milioane lei, pentru Administraţia Spitalelor - 421 milioane lei, pentru Administraţia Străzilor - 199 milioane lei, pentru Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - 173 milioane lei, pentru ALPAB - 90 de milioane de lei, pentru Direcţia Generală de Poliţie Locală - 65 milioane lei, pentru Creart - 59,5 milioane lei, pentru Clubul Sportiv Municipal - 48,5 milioane lei, pentru Proedus - 42,5 milioane lei, pentru Arcub - 33 de milioane lei, pentru Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic - 32,7 milioane lei, pentru Centrul pentru Seniori - 25 de milioane lei, pentru Centrul pentru Tineret - 25 de milioane de lei.



Lista obiectivelor de investiţii prevede un total de 2,3 miliarde lei, dintre care: 1,3 miliarde pentru transporturi; 549 milioane pentru protecţia mediului (467 milioane pentru canalizarea şi tratarea apelor reziduale); 242 milioane pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; 68 de milioane pentru învăţământ, 69 de milioane pentru cultură, recreere şi religie; 36 milioane pentru sănătate.



Pentru cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările sunt prevăzuţi în acest an 27 milioane lei, iar pentru Spitalul Metropolitan - 30 de milioane de lei. 130 de milioane de lei urmează să fie cheltuiţi în 2020 pentru achiziţia de locuinţe de serviciu destinate cadrelor medicale.



Tot în acest an, un total de 10 milioane de lei vor fi destinaţi restaurării şi punerii în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche, iar alte 10 milioane de lei, Complexului Sportiv "Lia Manoliu", în timp ce 23 de milioane de lei sunt prevăzuţi pentru dotări ale Arenei Naţionale.



Pentru realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi a drumurilor aferente ansamblului Henry Coandă ar urma să fie cheltuiţi 55,9 milioane lei.

Pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor din Sectorul 6 sunt prevăzuţi în acest an 10 milioane de lei iar sume cuprinse între 8 şi 15 milioane de lei sunt destinate construirii unor complexe multifuncţionale pentru activităţi didactice şi sport la cinci şcoli din Sectorul 3.



23,7 milioane lei ar urma să fie alocaţi în acest an revizuirii Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti.



Pentru realizarea celor patru trasee destinate bicicletelor sunt prevăzuţi aproximativ 67 milioane lei, dintre care 44 milioane de lei de la bugetul de stat.



60 de milioane de lei ar urma să meargă în acest an la proiectele de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă şi apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniţei, Cheile Turzii şi Henri Coandă (program din Fondul de Coeziune).



Pentru reabilitarea sistemului de termoficare (şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,6 km) vor fi investiţi 26,4 milioane lei.



Pentru obiectivul Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu vor fi cheltuiţi în acest an 20,4 milioane lei, iar pentru Penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti - Piteşti sunt prevăzuţi 162 milioane lei.



De asemenea, 83,9 milioane lei vor merge la reabilitarea sistemului rutier şi liniilor de tramvai pe şoseaua Pantelimon, pentru lărgirea şoselei Fabrica de Glucoză sunt vizaţi 41,3 milioane lei, pentru Penetraţie Prelungirea Ghencea Domneşti şi Supralărgire Bd. Ghencea - 50 de milioane de lei, iar pentru Pasaj Doamna Ghica - 75 de milioane de lei.



Pentru achiziţionarea autobuzelor electrice şi a tramvaielor, prin Programele din Fondul European de Dezvoltare Regională, sunt prevăzuţi în acest an 390 de milioane de lei, dintre care 245 de milioane de lei finanţare externă nerambursabilă. Pentru achiziţionarea a 69 de autobuze hibrid urmează să fie alocaţi 232 milioane lei. De asemenea 13 milioane lei ar urma să fie cheltuiţi în acest an pentru achiziţia unor adăposturi modulare în staţii de autobuz şi troleibuz.



Sprijinul financiar acordat lăcaşurilor de cult ar urma să totalizeze 10,4 milioane lei, sumele cele mai semnificative fiind destinate bisericii Iancu Veche Mătăsari (800.000 lei) şi Arhiepiscopiei Bucureştilor - Cancelaria Patriarhală (770.000 lei).

AGERPRES