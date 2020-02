Recomandarea săptămânii. Cadouri dulci și naturale, pentru toate gusturile

Astăzi începe încă o perioadă a cadourilor, iar cei mai mulți caută soluții pentru a fi originali, dar și pentru a face surprize plăcute. Pentru Valentine s day, Dragobete, 1 Martie și 8 Martie este nevoie de cele mai bune idei, iar o companie românească vine cu soluții de nerefuzat: produse din miere naturală, mai multe variante de pachete, ideale pentru a satisface cât mai multe gusturi. Un astfel de cadou nu poate fi nici ignorat, nici uitat prin sertare.

Pachete de cadouri cu produse din miere românească, 100% naturală, miere sub formă de mărțișoare, mixuri pentru micul dejun, sunt doar câteva variante de cadou care pot fi alese pentru sărbătorile iubirii și ale primăverii. „În combinațiile noastre de mixuri nobile folosim miere crudă, neprocesată. Avem diverse combinații, bune și pentru cei mici, și pentru cei mari. Oricine se poate bucura de un mic dejun sau o gustare sănătoase, cu produsele noastre. Am ales pentru aceste produse nume de melodii celebre, cum ar fi „Desert Rose” sau „Bohemian Rapsody”. „Baby, it s cold outside” este mixul cu miere, migdale și scorțișoară, ideal pentru vremea mai rece”, explică reprezentantul Aurum Noble Honey. Pentru Valentine s day sunt și pachete speciale, cutiuțe „Aurum - Love Your Honey”, dar se poate alege și un pachet în care se pot combina produsele, după pofta inimii. Și, pentru că iubirea și mierea fac întotdeauna casă bună cu iubirea de lectură, compania a făcut un parteneriat cu librăriile Humanitas. „Cine va comanda un pachet Aurum va primi un discount de 30% pentru orice comandă online de la Humanitas”, mai explică reprezentantul companiei. Mai mult, pentru satisfacerea tuturor „poftelor”, ofertele pentru debutul de primavară le dau clienților noștri posibilitatea de a cumpăra pachete cu produse Aurum și vinuri de la renumitul brand Vinarte, în diferite variante”, explică Dragoș Dumitru, reprezentant Aurum Noble Honey.

100% natural și rețete unice pe piață

Mierea folosită pentru toate produsele Aurum este colectată exclusiv de la apicultori români. „Avem două cooperative afiliate și un apicultor cu experiență de 50 de ani în acest domeniu, iar fabrica noastră este la Bragadiru de Teleorman, unde utilajele sunt împărțite în trei clădiri mari. Am luat utilaje de ultimă generație, tehnologie ultramodernă, cu linie automatizată de îmbuteliere, mai ales pentru sectorul HORECA. Ideile, rețetele și produsele sunt ale noastre, originale 100%. Rețetele au fost făcute de domnul doctor Vicențiu Găvănescu și de noi (familia Dumitru, cea care a înființat brandul – n.r.). Domnul doctor ne-a ajutat și cu rețetele pentru produsele naturiste, care au grijă de sănătate, cum ar fi mierea cu spirulină”, explică reprezentantul Aurum Noble Honey. Mierea cu spirulină este ideală pentru cei care își doresc o precizie mai bună în gândire, dar și pentru afecțiunile hepatice sau pentru persoanele active, care fac sport, datorită proprietăților regenerative hepatice și neuronale ale acesteia, a căror asimilare este potențată de combinația cu miere.

Câteva dintre secretele amestecurilor originale

Câteva exemple de astfel de cadouri delicioase ar fi mierea crudă polifloră, folosită exact așa cum o aduc albinele, la care se adaugă alunele de pădure rumenite cât să elibereze proprietățile în mod natural, cu un aport proteic semnificativ, dar și pudră de roșcove, aceasta fiind o sursă fantastică de antioxidanți, fier și magneziu, cu un raport perfect calciu-fosfor, și puțină sare de mare, bogată în minerale esențiale, un fantastic stimulent imunitar. Mixul nu este doar delicios, dar și deosebit de hrănitor și bun pentru sănătatea organismului. Alt mix excelent este din miere crudă polifloră cu scorțișoară, cu migdale rumenite și sarea de mare, care definește gustul incofundabil de iarnă. Lângă un ceai fierbinte, acest mix va pune sângele-n mișcare în perioda rece și va ține departe răceala, viroza sau gripa. Se poate mânca oricând, cu biscuiți, cu pâine proaspătă, pâine prăjită sau cu lingurița, direct din borcan. Altă rețetă este pe bază de miere fină de tei și susan rumenit, cu o textură delicată, pentru orice moment al zilei. Amestecul de susan și miere crudă de tei oferă o porție zdravănă de calciu, fier, magneziu, zinc, alături de un complex de vitamine și proteine, prcum și aminoacizii de necesari pentru întărirea sistemului digestiv și a sistemului imunitar. Mierea crudă de tei favorizează asimilarea componentelor, făcând din acest amestec un desert ideal pentru partea a doua a zilei, atât pentru copii, cât și pentru adulți, datorită efectului calmant al teiului și conținutului redus de fructoză.

Este primul an în care facem mărțișoare și pachete speciale pentru îndrăgostiți, de Valentine s day și Dragobete. Vom fi prezenți și la două târguri: „Anotimpuri”, în perioada 23-24 februarie, la Impact Hub Universitate, și la „Bounty Mărțișor”, între 29 februarie și 1 martie, la Casa Universitarilor.

Produsele Aurum Noble Honey se pot cumpăra de la magazinul online aurumnoblehoney.com și de la parteneri, respectiv librăriile Humanitas, restaurante, cafenele și ceainării partenere, care folosesc produsele, dar au și băcănie, de unde acestea pot fi cumpărate.