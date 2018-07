Camere de supraveghere din comune, puse la mișto

Multe comune din România se laudă cu sisteme de supraveghere instalate în localități și care, susțin edilii, ar speria orice hoț. Ba, unii oameni chiar plătesc pentru a fi „păziți”, așa cum se întâmplă în localitatea Moșoaia din Argeș. 40 de lei dă fiecare om anual pentru paza sătească și, teoretic, localitatea este și supravegheată video. Spunem teoretic pentru că practic polițiștii se plâng că niciodată nu s-au putut folosi de imaginile de pe camere în anchete din cauza calității slabe a filmării. Și de aceeași problemă s-au lovit și în alte comune în care oamenii dorm liniștiți crezând că primarii au investit în siguranța lor.

Supravegherea video a localității Moșoaia aflată la doar câțiva kilometri de Pitești este formată din zece camere de filmat, dintre care trei sunt puse în cea mai mare intersecție a comunei. De curând, în zonă a fost un accident rutier în care victima, un biciclist, a fost lăsată pe asflat, iar autorul a fugit. Crezând că asta îi va ajuta să îl găsească, polițiștii au mers să verifice imaginile de pe camerele de supraveghere, dar au avut surpriza să realizeze că nu se vede nimic. Filmarea este atât de proastă încât noaptea nici măcar o formă a unei mașini sau o culoare nu au putut distinge așa că au apelat la alte metode pentru a prinde șoferul.

Șapte spargeri, nicio imagine folositoare

Tot la așa-numitele „metode specifice” au apelat și alți polițiști argeșeni când au avut de rezolvat cazuri de furturi. De la începutul anului și până acum a fost spartă lunar câte o locuință, iar în niciunul dintre cele șapte situații, nu au fost folosite imagini de pe camerele de supraveghere. „Când au fost instalate camerele, am cerut și noi factura, costurile detaliate și am primit răspuns. 3.653,94 euro plus alte cheltuieli cu echipamente și manopera au ajuns la o firmă de telefonie pentru supravegherea video a localității. O supraveghere care cred că se face cumva la mișto, în condițiile în care nu se vede nimic. În plus, oamenii plăteasc 40 de lei anual pentru pază și dacă veniți în localitate nu veți vedea alt paznic decât cel de la Primărie. În rest, nu patrulează nimeni. Aici nu discutăm, normal, despre Poliția Națională”, ne-a povestit unul dintre consilierii locali din Moșoaia.

Poliția nu vede nimic pe film,

primarul nu vede vreo problemă

Primarul comunei, Florea Ene, a spus că nu ne poate explica nimic despre calitatea camerelor de filmat. Edilul este plecat în Singapore la o întâlnire internațională a Asociației Mondiale a Primarilor. Colegii lui din instituție susțin că a plecat cu bani de la bugetul local și că deplasarea a costat 15.000 de lei. Polițiștii nu au însă probleme doar la Moșoaia, ci și la Poiana Lacului unde spun că s-au lovit de aceeași calitate slabă a filmărilor, lucru infirmat de primar. „Avem trei camera în comună și eu consider că sunt foarte bune și că nici nu mai avem nevoie de altele. Puteți veni la Primărie să vă convingeți. Nu îmi amintesc cât au costat pentru că e investiție veche.”, ne-a spus Ion Dumitrache. Nici locuitorii din Bascov nu stau prea bine. În localitatea în care două clanuri de rromi s-au bătut în stradă cu polițiștii anul trecut, nu există supraveghere video.

