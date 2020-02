Povestea tragi-comică a unui „suspect” trimis în carantină. Cardul de sănătate, uitat în casă

Autoritățile române mai pică un test legat de sistemul medical. Un tânăr pus în carantină de către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Galați nu a putut să-și ia concediu medical, pentru că cei care ar fi trebuit să se ocupe aveau nevoie de actele lui. Nu au găsit nicio soluție pentru el, din moment ce nu au avut cardul lui de sănătate. Tânărul mai spune că i s-a cerut să stea în casă, dar fără să îl întrebe cineva dacă are alimente sau un banal termometru.

Marius Gabriel Lungeanu s-a întors din vacanță din Italia și, la vamă, i s-a spus că va fi contactat de către cei de la Direcția de Sănătate Publică pentru a fi monitorizat și chiar testat. Tânărul povestește că a ajuns acasă liniștit și, cum a văzut că nu îl caută nimeni, a decis să sune el la 112 și să le spună autorităților că a venit de la Veneția. Spune că a vrut să înțeleagă ce are de făcut, dar nu i-a explicat nimeni.

„Nu ne-a pus nimeni întrebări esențiale, de genul: «Cu ce vă luați temperatura? Cu ce vă luați tensiunea? Cine vă poate aproviziona cât sunteți în carantină?», așa că a trebuit să găsesc soluții. Norocul meu este că am reușit să am patru perechi de fini și ne-au ajutat, pentru că nu aveam mâncare în casă pentru 14 zile. De obicei, cumpăr cât să nu facem risipă și încercăm să fie proaspete”, a povestit Marius Lungeanu.

După depășirea acestui moment, gălățeanul s-a gândit să își pună lucrurile în ordine și la serviciu, așa că a sunat după concediu medical.

Izolat, dar fără să poată dovedi

Prima surpriză a fost că medicul de familie nu știa de situația lui, deși procedurile așa cer. Apoi, doctorul i-a explicat faptul că nu îi poate elibera concediul medical fără adeverință de salariat și fără cardul de sănătate. „Am sunat înapoi la DSP și o doamnă mi-a spus că, pentru persoanele aflate în carantină, se emite un concediu medical de 14 zile care se va ștampila la sfârșitul carantinei. Apoi am sunat iar medicul de familie, iar aceasta mi-a spus că tot are nevoie de cardul meu de sănătate, aflat la mine, eu închis în casă, și că nu îmi poate da CM pentru luna în curs, că ar fi nevoie de o modificare în sistem. Dau telefon la Resurse Umane, explic, ei îmi spun că nu mă pot ponta cu CM dacă nu am ceva la mână că sunt în carantină. Atunci am realizat că eu nu am dovada clară că o instituție a Statului m-a izolat în propriul apartament, așa că am făcut o poză cu masca la gură și le-am trimis-o”, explică bărbatul.

Manager al unei companii multinaționale, gălățeanul a avut posibilitatea să lucreze de acasă și așa a fost pontat. Pe 9 martie, va lua sfârșit perioada de carantină pe care o descrie cu umorul specific românului care știe să facă haz de necaz în orice situație: „Partea bună este că, încă, am o relație superbă cu soția, nu am ajuns la certuri, iar în casă am ajuns să ștergem și becurile de praf. Mă așteptam să vină autoritățile să îmi pună sigiliu pe ușă, gen banda cu «Caution crime scene», dar… prea multe filme americane”.

Multă sănătate și aveți grijă cu sistemul imunitar. Prima zi am trecut-o cu brio, mai urmeaza 13, sper că nu cu ghinion

Marius Lungeanu, izolat la domiciliu