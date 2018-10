Cât costă tințele vii din pădurile României

Jonathan Kendrick

În România, costă 15 euro să împuști un pui de căprioară și încă 15 euro să o împuști și pe mama puiului. Tatăl costă mult mai mult: 100 de euro. Cine împușcă o potârniche plătește 12 euro, iar un iepure costă 10, plus încă 5 dacă vânătorul vrea să-l ia acasă. Tarifele sunt valabile pe fondurile de vânătoare ale Regiei Naționale a Pădurilor și au fost stabilite prin decizia directorului general Romsilva.

Pentru vânătoarea de urși, tariful pornește de la 3.000 de euro și ajunge până la 4.500, în funcție de domeniul cinegetic unde are loc partida. La mistreți, prețul se stabilește în funcție de lungimea colților inferiori. Cel mai mic tarif de vânătoare e de 200 de euro. Dacă mistrețul are colți peste 20 de cm, taxa se triplează. La capră neagră, cea mai ieftină variantă de împușcare e de 880 de euro, dar taxa poate ajunge la 2.240 de euro. La cerb, tariful începe de la 440 de euro - în Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș, pentru trofeele sub 3 kilograme. Peste 11,5 kg, tariful ajunge la 7.060 de euro. Cerbul lopătar e mult mai ieftin. Costă 80 de euro pentru trofeul sub un kilogram, iar pentru femelă, taxa e de 25 de euro.

Ratările costă

Cine rănește o căprioară și o abandonează scapă ieftin - 75 de euro. În cazul unui cerb rănit și lăsat în pădure, penalizarea este de 800 de euro, iar cine rănește o capră neagră trebuie să scoată din buzunar 1.000 de euro. Tot 1.000 de euro este taxa pentru împușcarea unui urs și nerecupererea lui de pe domeniul de vânătoare.

30 de cenți/cartuș

Un sejur de 4 zile la vânătoare în România costă în jur de 1.000 de euro de persoană. Iar o zi suplimentară de vânătoare costă 300 de euro. Vânătoarea la goană de mistreţi şi urşi e cea mai scumpă, poate ajunge la 1.400 de euro. La această sumă, se adaugă transportul şi preţul cartuşelor. Vânătorii sunt preluaţi de la aeroport şi conduşi pe domeniul de vânătoare, sunt ajutaţi cu obţinerea certificatelor, cu preluarea şi prepararea vânatului, li se asigură masa în timpul partidei şi program de divertisment seara. Închirierea unei arme costă 30 de euro pe zi, tot 30 de euro plătesc vânătorii care vor un câine, iar cartuşele costă 30 de eurocenţi bucata.Aceste tarife, încasate de Romsilva, li se aplică străinilor care vin să vâneze la noi în ţară - tot mai mulţi, de la an la an. Pentru vânătorii autohtoni, tarifele sunt la jumătate.

Cum se obține permisul de vânătoare

Pentru obținerea permisului de vânătoare, candidații dau un examen teoretic, similar cu cel de la școala de șoferi. Viitorii vânători au de învățat 13 cărți și 3 legi. Pe site-ul Ministerului Mediului, există și un set cu 1.000 de întrebări cu câte 3 variante de răspuns, iar cei care se pregătesc să obțină permisul de vânătoare trebuie să reţină răspunsurile corecte, care sunt bolduite. Întrebările sunt diverse și îi trec pe viitorii vânători prin cunoștințe despre regulile care trebuie respectate la vânătoare, regimul armelor și munițiilor și legislația în domeniu. De la cum se încarcă o carabină, cât de mare e urma lupului, cum se scoate vulpea din vizuină sau cum se curăță de sânge vânatul mare eviscerat, care sunt cartușele recomandate la rață cârâitoare, până la metodele permise de lege pentru vânarea caprei negre. Consumul de alcool este complet interzis la vânătoare. Vânătorii și gonacii nu au voie să bea nici în pauzele dintre goane.

50 de euro costă numai organizarea pentru o singură zi de vânătoare, bani în care intră transportul pe domeniul de vânătoare și asistența tehnică din partea unui specialist.