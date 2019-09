Câteva sute de persoane la Marşul Oficial pentru Drepturile Animalelor

Câteva sute de persoane participă sâmbătă la cea de-a treia ediţie a Marşului Oficial pentru Drepturile Animalelor care are loc în Piaţa Victoriei, în zona pietonală din faţa Muzeului Antipa.



"Acesta este un marş pentru drepturile animalelor, un eveniment care se întâmplă şi în alte ţări, nu doar în România. Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care ies în stradă pentru drepturile animalelor şi care îşi dau seama că, deşi ele sunt diferite de noi, că au blană, pene şi nu arată şi nu pot comunica ca noi, nu înseamnă că nu ar trebui să aibă drepturi şi noi nu ar trebui să le apărăm", a declarat Alexandra Pleşa, PR specialist al Asociaţiei FREE - Freedom and Respect for Every Earthing.



Ea a spus că protestul este îndreptat şi împotriva legii care "dă liber" la împuşcatul urşilor, împotriva spectacolelor cu animale, împotriva vânătorii ca sport şi "împotriva a tot ce înseamnă abuzuri, suferinţă şi exploatare faţă de animale".



"Vrem drepturi pentru toate animalele, vrem ca ele să fie tratate bine, (...) respectate cu adevărat şi eliberate de orice sclavie la care le supunem", a afirmat Alexandru Marcu, reprezentant al organizaţiei non-guvernamentale Etică şi Viitor, organizator al Marşului Oficial pentru Drepturile Animalelor.



"Există nişte revendicări punctuale clare care pot să se transforme în legi imediat. Spre exemplu, avem ca cerinţă ridicarea subvenţiilor la produsele de origine animală, care, pe de o parte, poluează foarte mult, contribuie la încălzirea globală, deci sunt nişte produse care, pe lângă faptul că produc suferinţă altor făpturi sensibile, ne creează şi probleme pentru supravieţuirea pe această planetă, fiindcă ne dorim să avem o planetă şi pentru generaţiile următoare", a spus el.



Participanţii, printre care s-au numărat şi reprezentanţi ai organizaţiei britanice "Paws2rescue", au purtat pancarte cu mesaje precum "Uniţi pentru animale", "Stop exportului cu animale vii", "Fermele animale distrug planeta - Alege vegan", "Să iubim şi să respectăm animalele" şi au scandat "Sanctuare nu abatoare", "Opriţi abatoarele", "Urşii nu au vină, lăsaţi-i să trăiască!", "Fără vânători printre senatori!".



Protestatarii au plecat, în jurul orei 17,30, în marş spre Piaţa Română.

AGERPRES