Ce metode naturale te scapă de insomnii

OcusFocus/Getty Images/iStockphoto woman in bed with insomnia that can't sleep white background woman in bed with insomnia that can't sleep white background

Lipsa de somn are efecte nedorite asupra organismului: creştere în greutate, diabet, nervozitate. Somniferele pot da dependenţă. Câteva metode naturale te ajută să ai un somn regulat. Începe prin a-ţi schimba un pic modul de viaţă. Spre exemplu, obişnuieşte-te să te culci şi să te scoli la ore fixe, chiar şi în weekend. Dacă seara lucrezi la calculator sau pur şi simplu stai cu ochii în ecran ca să vezi un film sau ca să discuţi cu prietenii pe reţelele sociale, închide computerul măcar cu o oră înainte de a te duce la culcare.

Ecranele luminoase stimulează zonele din creier care menţin starea de trezie şi încetinesc producţia hormonilor care aduc somnul. Şi televiziuna provoacă aceeaşi problemă, deşi în măsură mai mică. Fii activ pe tot parcursul zilei. Asta înseamnă să fii activ şi pe plan intelectual, şi pe plan fizic, făcând un pic de sport zilnic. Atenţie, însă, exerciţiul fizic nu trebuie făcut seara târziu, fiindcă alungă somnul. E bine să fii atent şi la alimentaţie.

Mesele copioase te pot împiedica să dormi,la fel şi mesele frugale. Seara, poţi lua o masă completă, dar porţiile trebuie să fie mai mici. Dă prioritate proteinelor şi glucidelor, în cantităţi rezonabile, fiindcă favorizează apariţia somnului. Foarte important este să-ţi creezi un ritual înainte de somn. Spre exemplu, dacă îţi propui să te duci la culcare la ora 23.00, urmează paşii următori: cină la ora 20.30, privit la televizor între orele 21.00 şi 22.00, apoi duş călduţ, lectură în pat şi stingerea la ora stabilită.

Relaxează-te

Nu are rost să numeri până la 100 dacă nu ai somn, n i c i s ă t e străduieşti să nu te gândeşti la nimic. Î n c e a r c ă , î n s c h i m b, s ă t e gândeşti la ceva relaxant: momente frumoase alături de cei dragi, episoade din ultima vacanţă, planuri legate de timpul liber, pe care vrei să le pui în practică. Ideea este să alungi stresul indus de faptul că nu poţi adormi şi să te relaxezi.