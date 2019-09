Cel mai întâlnit tip de cancer în rândul româncelor. 8.000 de cazuri noi apar în fiecare an

În fiecare an, peste 8.000 de femei sunt diagnosticate cu cancere ginecologice în România, iar cele mai multe sunt diagnosticate în faze avansate ale bolii.

"Cancerele ginecologice sunt mai puțin vizibile pentru public, despre ele se vorbește cel mai puțin si trebuie aduse în prim-plan, mai ales acum când vârsta femeilor afectate este din ce în ce mai scăzută”, a spus Mihaela Mangu Dârvariu, președintele Asociației ANAIS.

În ciuda statisticilor îngrijorătoare, cancerele ginecologice rămân un subiect tabu în societate. Rușinea, stigmatizarea și lipsa cunoștințelor reprezintă principalii factori pentru care femeile se feresc să vorbească deschis despre boală și să caute ajutor de specialitate.

De aceea femeile din România sunt încurajate să se informeze, să fie atente la orice semne de boală, să meargă la control periodic și să urmeze recomandările specialiștilor.

"Eu mi-am făcut întotdeauna controalele periodice, iar la începutul acestui an am descoperit o tumoră care a crescut rapid, cu mai bine de un centimetru într-o singură lună. Am făcut deja histerectomie totală, iar acum aștept rezultatul biopsiei", a povestit Daniela Maria Marțian, o pacientă în vârstă de 42 de ani.

România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește numărul femeilor afectate de cancere ginecologice, cu un numar de 8000 cazuri noi estimate în fiecare an, iar cele mai multe sunt diagnosticate în faze avansate ale bolii.

„Trebuie înlăturat stigmatul acestei categorii de cancer pentru că, adesea, pacientelor le este rușine să se prezinte la medic și diagnosticul se pune în stadii avansate, când e mai greu de tratat”, a mai declarat Daniela Maria Marțian.

La nivel mondial, peste 1.3 milioane de femei au fost diagnosticate cu diverse forme de cancere ginecologice în 2018. Şi tot în 2018, 468.000 de femei au murit din cauza acestei boli.

Cancerele ginecologice pot fi prevenite. Examinările periodice și programele de screening, ca și adoptarea unui stil de viață sănătos, pot crește șansele de prevenție sau chiar de diagnostic precoce al cancerelor ginecologice în care tratamentul poate fi mai eficient și în care este posibilă vindecarea completă.

Deși cancerul de col uterin poate fi prevenit și vindecat dacă este diagnosticat în stadii precoce prin testare HPV (papilloma virus) și Papanicolau, 7 din 10 femei ezită să facă un control tocmai din teama de a descoperi că ar avea virusul.

Pentru a marca Ziua mondială de luptă impotriva cancerelor ginecologice (20 septembrie), în 22 de ţări au fost organizate o serie de evenimente sub sloganul “A Game Against Cancer”, concomitent cu campanii de comunicare digitale şi în social media.

Asociația ANAIS s-a alăturat inițiativei internaționale lansate de ESGO (Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică) și ENGAGe (Rețeaua Europeană a Grupurilor de Advocacy pentru Cancerele Ginecologice) pentru a crește gradul de informare cu privire la aceste afecțiuni.

World GO Day (Gynecologic Oncology Day) este un eveniment internaţional organizat pentru prima dată în acest an, dedicat conştientizării factorilor de risc, simptomelor, detectării precoce şi prevenţiei cancerelor ginecologice.