Vicepreşedintele Asociaţiei Chinologice Române, Petru Muntean, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş, că Ciobănescul Românesc de Bucovina va fi recunoscut definitiv ca rasă anul viitor, la Expoziţia Mondială de la Shanghai, unde se va întruni Adunarea Generală a Federaţiei Chinologice Internaţionale (FCI).



"Avem trei rase recunoscute internaţional, Ciobănescul Românesc Carpatin şi Ciobănescul Românesc Mioritic sunt recunoscute definitiv pentru că există nişte proceduri în Federaţia Chinologică Internaţională. Atunci când se recunoaşte o rasă, i se dă un număr de standard provizoriu pe 10 ani, după care trebuie să treacă de o nouă evaluare, un control al comisiilor FCI, după care sunt propuse la recunoaşterea definitivă. Această recunoaştere definitivă se face cu votul tuturor membrilor FCI în cadrul Adunării Generale a Federaţiei. Carpatinul şi Mioriticul au fost recunoscute la Milano, în 2015, cu ocazia Adunării Generale de la Milano, iar Ciobănescul Românesc de Bucovina va fi recunoscut definitiv anul viitor, la Expoziţia Mondială de la Shanghai, unde se va desfăşura şi Adunarea Generală a Federaţiei Chinologice Internaţionale Federaţiei Chinologice Internaţionale", a precizat Petru Muntean.



Potrivit acestuia, a patra rasă naţională, Ciobănescul Românesc Corb, este încă în proces de selecţie, fiind o rasă recunoscută şi standardizată la nivel naţional, însă trebuie să se îndeplinească o serie de condiţii, iar apoi să fie întocmită documentaţia pentru a fi trimisă Federaţiei Chinologice Internaţionale.



Acesta a estimat că că documentaţia pentru recunoaşterea internaţională a rasei Ciobănesc Românesc Corb ar putea fi avansată la FCI cam în 12, maxim 18 luni.



Sub egida Federaţiei Chinologice Internaţionale, Asociaţia Chinologică Mureş organizează, sâmbătă şi duminică, două expoziţii internaţionale, "Dracula Dog Show" şi "Transilvania Dog Show" şi patru expoziţii naţionale.



În cadrul "Dracula Dog Show", sâmbătă este anunţată şi o expoziţie de rase autohtone, unde vor participa 20 de Ciobăneşti Carpatini.



"Dracula Dog Show" este cel mai mare eveniment chinologic din România, iar în acest an au fost realizate 4.000 de înregistrări în cele două zile, asta însemnând mai mult de 800 de participanţi din străinătate, plus români. În total reprezintă o prezenţă din 31 de ţări. Dacă pe plan internaţional sunt recunoscute 300 de rase, în acest weekend vor fi prezente la Târgu Mureş câini din aproape 200 de rase. AGERPRES