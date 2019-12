Cluburile universitare se întorc la școală

După o lungă perioadă în care haosul legislativ nu a permis finanțarea cluburilor sportive de către universități, situația s-a mai îmbunătățit. Aceste cluburi aparțin acum universităților și pot primi bani pentru a face performanță. Chiar și așa, Legea Sportului 69/2000 are nevoie de foarte multe modificări pentru a deveni funcțională. Luni va fi lansată o petiție pentru modificarea legii, iar specialiștii din domeniu spun că trebuie să se facă foarte clar deosebirea între sportul de masă și cel de performanță, astfel încât să fie eficientă finanțarea.

În cadrul evenimentului „Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei", organizat ieri de DC Media Group, la București, s-au discutat foarte multe aspecte legate de posibilitățile reale de dezvoltare a sportului în România. Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației și președintele Consiliului Național al Rectorilor din România, a vorbit despre finanțarea cluburilor sportive, subliniind importanța întoarcerii acestora la universități, pentru că abia acum vor putea primi banii de care au nevoie, pentru a se dezvolta. „Existau cluburi sportive, dar aveam opreliști birocratice pentru a susține financiar aceste cluburi sportive, pentru că erau entități juridice diferite. Odată cu această reglementare, care a dat posibilitatea universităților să preia cluburile sportive, s-a netezit drumul către finanțarea cluburilor sportive fiind în structura Universității. Nu mai avem aceleași opreliști pentru a finanța cluburile sportive. E un lucru extrem de impotant, pentru că sunt în structura Universității, sunt ale noastre, deci nu se vede din afară ca și cum am da banii unor terți”, a precizat fostul ministru.

Dezvoltarea sportului în școli

Totodată, s-au discutat posibilitățile de dezvoltare a activităților sportive pentru copii și tineri, de la grădiniță până la nivelul universitar. „În anul 2015, când am fost ministrul Educației și Cercetării, am semnat un acord de parteneriat cu Comitetul Național Olimpic Român și cu 10 federații sportive, prin care am repus în drepturi Olimpiada gimnaziilor. A fost o piesă într-un puzzle. Până nu vom avea toate piesele din acest puzzle, asamblate cu viziune, așa cum am avut odată, nu cred că vom putea să avem succes în plan sportiv, nici la nivelul sportului de performanță, nici la nivelul sportului de masă. O altă piesă din puzzle a fost pusă de curând”, a explicat Cîmpeanu, ultima piesă de puzzle fiind întoarcerea cluburilor sportive în administrarea universităților. Jurnaliștii Val Vâlcu și Bogdan Chirieac au anunțat, în cadrul evenimentului, că DC Media Group va lansa, luni, o petiție pentru modificarea Legii Sportului 69/2000, împreună cu Universitatea de Educație Fizică și Sport.

Înainte de a face modificările legislative pe care și le doresc atât cei din domeniu, cât și reprezentanții autorităților și cei ai mediului de business, pentru a se putea implica în finanțarea sportului românesc, ar trebui să se țină cont și de faptul că mediul universitar nu se adresează exclusiv tinerilor. Acolo unde s-a impus activitatea sportivă în mod egal pentru toți studenții s-a ajuns și la situații aberante în care oameni de peste 40 de ani, care au probleme de sănătate și cel puțin un loc de muncă, să fie obligați să participe la orele de sport, la fel ca tinerii care sunt de vârsta copiilor lor.

„Există 29 de cluburi sportive universitare. Au rezultate care sunt mult mai importante decât se reflectă în media românească și e păcat. Este o vină a noastră, a celor care gestionăm aceste cluburi sportive universitare, pentru că nu știm să promovăm aceste rezultate”

Sorin Cîmpeanu, fost ministru