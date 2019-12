Coaliţia România Sănătoasă susţine că ministrul Sănătăţii a avut poziţii ezitante privind Legea vaccinării

Coaliţia România Sănătoasă susţine, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătăţii, Victor Costache, că acesta a avut poziţii "ezitante" referitoare la Legea vaccinării şi subliniază că simpla comunicare nu este de ajuns.



"Stimate domnule ministru, am luat act cu uimire şi dezamăgire de poziţiile dumneavoastră ezitante privind Legea vaccinării. Stimate domnule ministru, aţi declarat că prin 'campanii bune de vaccinare' vom rezolva faptul că aproape 30% din copiii de 1 an nu sunt vaccinaţi cu toate dozele de vaccin la timp. Am dori să vă întrebăm în cât timp credeţi că se va întâmpla asta? În timpul mandatului dumneavoastră?", se arată în scrisoarea transmisă presei de organizaţia neguvernamentală "Mame pentru mame".



Potrivit sursei citate, Coaliţia România Sănătoasă, prin proiectele sale publice, se ocupă de informarea privind vaccinarea de peste şase ani.



"Din experienţa noastră domnule ministru, comunicarea nu va fi nicicum de ajuns. Comunicarea funcţionează atunci când problema este simplă: părintele trebuie informat că vaccinarea este bună şi necesară", se susţine în document.



Organizaţia subliniază că problemele vaccinării în România sunt mai complexe. Astfel, se indică faptul că repetatele sincope de furnizare a vaccinurilor au cauzat neîncredere şi că, în ciuda recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, România nu are încă un Grup tehnic de coordonare a activităţilor de vaccinare care să ghideze şi recomande strategia naţională în domeniu. Fără Legea vaccinării, acest grup nici nu va exista, explică sursa citată.



Coaliţia România Sănătoasă mai arată că procesul prin care vaccinurile sunt distribuite la medicii de familie este departe de un sistem modern de livrare cu lanţ de frig continuu asigurat. De asemenea, se susţine că, deşi există un sistem de centralizare a datelor despre vaccinare (RENV), nu se cunosc date reale privind acoperirea vaccinală în România.



"Domnule ministru, vaccinarea nu este un 'curent pozitiv', vaccinarea este, în istoria umanităţii, cea mai salvatoare de vieţi măsură de sănătate publică, după asigurarea apei potabile. Prin programele de vaccinare susţinute cu dedicare de cercetători, de organizaţii mondiale de sănătate şi de state, au fost eradicate boli care ucideau milioane de oameni şi prevenite epidemii care îmbolnăveau alte milioane. În plus, este crucial ca obligativitatea să se refere în Legea vaccinării la măsurile efective de administrare a vaccinurilor, nu la alte măsuri care ar permite, în cele din urmă, nerespectarea dreptului la sănătate şi la viaţă al copiilor în numele prioritizării nelegitime a autorităţii tutelare a unor părinţi aflaţi într-o gravă eroare de judecată. În final, referitor la declaraţia dumneavoastră - 'Nu pot să îmi asum ceva înainte de pronunţare. Ar însemna să arăt o lipsă de respect faţă de colegii din comisia de sănătate' -, vă reamintim că politicienii trebuie să ia deciziile politice care au efect asupra sănătăţii populaţiei pe baza recomandărilor instituţiilor de specialitate", se mai arată în scrisoare.



Conform organizaţiei, ministrul Sănătăţii are obligaţia formală şi morală să meargă la Comisia de sănătate şi să expună "cu toată fermitatea", motivele obiective pentru care România are nevoie de Legea vaccinării.



"Dacă nu vă implicaţi pentru ca decizia luată de comisie sa fie cea corectă, dumneavoastră şi instituţia pe care o administraţi, precum şi întreaga populaţie a României vor deconta costurile financiare şi, mai grav, umane, ce vor veni în urma căderii libere a ratei vaccinale din România", susţine Coaliţia România Sănătoasă.



Organizaţia îi solicită ministrului să-şi reconsidere poziţia privind Legea vaccinării.



"Aveţi o responsabilitate uriaşă, iar mesajul dumneavoastră influenţează atât sprijinul politic pentru Legea vaccinării, cât şi atitudinea medicilor care se află în prima linie a acestui front. Aceştia aşteaptă deja de ani de zile schimbări care să le uşureze munca, dar mai ales un semnal pozitiv, de suport, de forţă şi de asumare din partea instituţiei care desfăşoară Planul Naţional de Imunizare", se menţionează în scrisoarea semnată de Ana Măiţă, preşedintele Asociaţiei "Mame pentru Mame", şi Ovidiu Covaciu, preşedintele Societăţii Raţionaliste Române, fondatori ai Coaliţiei România Sănătoasă.

