Compania Națională Aeroporturi București este pregătită pentru venirea iernii

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) se pregăteşte de sezonul de iarnă, care debutează la 1 noiembrie 2019 şi se încheie pe 30 martie 2020, potrivit planului de deszăpezire. În acest scop a achiziţionat şase utilaje în plus faţă de anul trecut.



"Faţă de numărul de utilaje de anul trecut, anul acesta mai achiziţionăm două noi utilaje, urmând ca până la sfârşitul anului să mai avem încă patru utilaje noi. Noutatea în această privinţă este că două din utilajele care vor veni - sunt deja achiziţionate - vor avea capacitatea de a arunca zăpada direct în camion pentru a nu mai fi nevoie de multiple servicii de manipulare a zăpezii. Faţă de anul trecut, anul acesta vom avea şase utilaje în plus. Trebuie să ţinem cont că durata de viaţă a utilajelor totuşi este limitată, iar noi încercăm în fiecare an să asigurăm cele mai bune servicii de calitate cu cele mai bune utilaje. Avem suficiente utilaje, inclusiv pentru căderi masive de zăpadă, astfel încât să nu fie probleme privind siguranţa pasagerilor", a declarat directorul general al CNAB, George-Alexandru Ivan.El a precizat că cele două aeroporturi ale Capitalei sunt pregătite cu material degivrant atât pentru aeronave, cât şi pentru pistă şi drumurile exterioare, iar stocurile sunt asigurate pentru cel puţin şase luni.



La rândul său, Mihai Lazăr - şef Serviciu Operaţiuni Speciale în cadrul CNAB, a menţionat că programul de achiziţie de utilaje de deszăpezire a debutat în 2017 și că există şi personal suplimentar ce urmează a fi implicat în această activitate.



Suprafaţa totală estimată a fi necesar să fie deszăpezită include zona de operaţiuni care ajunge la 582.000 de metri pătraţi, precum şi parcări, drumuri de acces şi drumuri de circulaţie interioară.