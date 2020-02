Copii pedepsiţi de sistemul care ar trebui să-i protejeze. Elevii de 10 sunt aruncaţi în stradă

„Domnule ministru, cu ce am greșit de am pierdut familia naturală? Cu ce am greșit de ne dă afară din familia în care am crescut? Cu ce sunt vinovat? Avem o vină că ne-am născut?”. Un copil crescut de un asistent maternal după ce mama l-a părăsit, iar tatăl a murit, i-a scris ministrului Muncii când a aflat că trebuie să plece de lângă cei care i-au fost familie. O Ordonanță de Guvern prevede ca tinerii trecuți de vârsta majoratului și care își continuă studiile să poată rămâne la asistenți, dacă aceştia sunt de acord să îi țină gratuit. Ideea ar face parte din procesul de integrare în societate a acestor tineri, mai ales dacă ei aleg să părăsească familiile, se scuză autoritățile. Însă au omis faptul că nimeni nu se poate întreține cu 600 de lei, căci atât primeşte un tânăr care își ia viața în piept de unul singur.

Numele tânărului am ales să nu îl facem public deoarece îi este teamă că gestul lui ar putea avea repercusiuni asupra celor care l-au crescut. Ne-a dat scrisoarea și ne-a rugat să îi acoperim datele de identificare, pentru că nu mai are încredere în sistemul care ar trebui să îl protejeze. Este un tânăr cu handicap, care nu mai știe nimic de mama naturală și a fost încredințat unui asistent maternal când avea doar 2 ani. Textul scrisorii lui i-ar face oricui pielea de găină. Odată, pentru că are o poveste impresionantă și, apoi, pentru că se agăță cu speranță tocmai de oamenii sistemului care a schimbat legile în timpul jocului.

Așteaptă un răspuns de la ministru

„Vă rog a mă ajuta. Mă aflu sub formă de protecție a statului român, D.G.A.S.P.C., la asistent maternal, am crescut împreună cu copiii familiei și alți copii primiți ca și mine în asistență maternală. Am crescut ca frații, unul dintre copiii pe care familia aceasta l-a luat în plasament este cu grad de handicap. Familia... a devenit familia noastră, mami și tati s-au comportat cu noi la fel ca și cu copiii lor naturali, ba cred că, uneori, au fost puțin mai drastici cu copiii lor. Am mers la grădiniță privată, am mers la școală privată, cu toții am primit o educație aleasă, am fost an de an la mare și la munte pe banii părinților, în niciun caz pe bani de la stat. Am haine frumoase și de calitate, am abonament destul de scump cu internet pentru a mă descurca în drumul de acasă și până la facultate, am bani de buzunar cel puțin 300 de lei pe lună, bani de cărți și cursuri, bani de mâncare, bani de transport, îmi plătește facultatea, bani de chirie, pentru că m-au cazat la un apartament, bani de întreținere și utilități, m-au ajutat și mă susțin psihic și emotional, trecând împreună cu mine peste toate problemele vieții”, a scris tânărul, adăugând că lui îi este imposibil să plece din familia în care a crescut.

„Eu nu sunt pregătit să plec din această familie, îmi este imposibil, nu am pe nimeni care ar putea să îmi fie aproape”.

Copil crescut de un asistent maternal

Ajutaţi de stat doar până la 18 ani

Bucata de hârtie care i-a schimbat viața - lui și multor altor tineri ca el - este Ordonanța 26 din februarie 2019, care se referă la activitatea asistenților maternali și din care a fost scos un singur cuvânt, cel care definește persoanele între 18 și 26 de ani. Mai exact, asistenții maternali vor fi plătiți până în momentul în care copilul pe care îl au devine major. Apoi, îl pot păstra în plasament dacă doresc, dar fără să mai primească bani de la stat. Ca să primească salariu, asistentul este condiționat să ia un alt copil mai mic. „După 18 ani, dacă își continuă studiile, rămâne sub o măsură de protecție, adică plasament la persoană sau familie, dar persoana nu mai primește bani pentru el. Tânărul devine titularul unei alocații de 600 de lei, sumă ce trebuie justificată. Dacă merge la facultate, are cazare gratuită la cămin. Dacă asistentul maternal nu ia alt copil, se suspendă activitatea, fără plată”, ne explică reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Argeș, acolo unde am cerut o explicație, după ce am aflat că mai multe persoane din județ sunt în această situație ingrată.

S-a îmbolnăvit de psoriazis când a aflat de Ordonanță

O altă „mamă” cu care am stat de vorbă ne-a spus că din luna martie ar trebui să renunțe la băiatul pe care l-a crescut ca pe al ei, pentru că împlinește 19 ani, iar ea, dacă nu va mai avea salariu, nu îl poate întreține. Acum, copilul are rezultate excepționale la învățătură, este un elev de 10 și vrea să meargă la facultate, dar fără susținerea asistenților se teme că nu va putea face asta.

„Noi ne-am atașat de el, îl iubim. Cum să îl lăsăm în stradă? Cum să îl lăsăm singur când el este un copil de 10 și ar avea un viitor în față? Oamenii ăștia nu se gândesc la asta, ci doar la interesele proprii. Băiatul a făcut psoriazis, s-a interiorizat, ne e greu să vorbim cu el pentru că nu vrea să ne mai arate cât de mult suferă, iar cei care au decis aceste lucruri profită chiar de faptul că noi iubim acești copii și nu ne îndurăm să îi lăsăm așa. De aia sunt convinși că o vom face pe banii noștri”, povestește femeia.

„Nimeni nu înțelege ce este în mintea noastră și, în astfel de cazuri, avem impresia că suntem vinovați sau că am greșit pentru că ne-am născut și trăim”, îi transmite tânărul ministrului Muncii.