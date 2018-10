Copilul care visează minuni banale

Ziua de naștere este doar o zi ca oricare alta pentru o fetiță din Argeș. Bianca are 10 ani, este orfană de mamă, iar tatăl a rămas fără loc de muncă. Părintele o crește acum cu sprijinul bunicii dintr-o pensie mică, venit de urmaș după decesul mamei. Cu un frate mai mare, elev de liceu, copila nu a avut parte niciodată de tort sau petrecere. Elevă în clasa a patra, fata este ajutată de un preot și de școală cu o masă caldă la un after school, cu haine sau încălțăminte.Visul ei este să aibă camera ei, dar, din păcate, cei din jur nu își pot permite mobilierul și ce mai presuspune aceasta.

Bianca știe din certificatul de naștere că s-a născut pe 6 septembrie 2008. Până la şase ani a trăit într-o familie normală, apoi mama ei s-a îmbolnăvit și a murit. Rămas singur, celălalt părinte reușește cu greu să întrețină familia formată acum din doi copii și o bunică. S-au descurcat cum au putut dintr-o pensie de urmaș până când povestea lor tristă a ajuns la preotul din Călinești, localitatea în care locuiesc, iar fata a fost adoptată sufletește de către omul bisericii. Pentru ca Bianca să aibă cu cine să își facă temele și o masă caldă pe zi, a înscris-o la singurul after school din zonă, unul care costă, dar o parte este asigurată de preot, iar cealaltă de Școala Gheorghe Gomoiu. Îi face rost de haine și încălțăminte și îi mai cumpără și ce are nevoie la școală. De un singur lucru nu s-a putut ocupa pentru că investiția este mare, dormitorul la care visează copila. “Marele ei vis este să aibă camera ei. Mi-aș dori mult să i-o pot amenaja, dar încă nu mi-am permis și am făcut chiar un apel la oamenii veniți la slujbă, dar și la cei care intră pe contul nostru de Facebook, unde am lasat o campanie cu titlul «Campanie de înfiere studii». Are nevoie de mobilier și de un calculator. Pe cel din urmă l-am găsit, am rugat un prieten care are o firmă, dar celelalte, nu. Ar fi minunat să ajungă acasă într-o zi și să își vadă camera, să scrie la un birou stând pe un scaun roșu, cum își doresc multe fete de vârsta ei. Sunt lucruri care pentru alți copii sunt banalități, dar nu și pentru acest copil”, ne-a povestit părintele Cosmin Bologea.

Este matură și învață bine, motiv pentru care nu am vrut nici să renunțe la after school, chiar dacă tarifele sunt mari. Sper ca așa să aibă parte de un drum mai bun în viață

preotul din Călinești